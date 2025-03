Lollapalooza 2025: shows são paralizados nesta sexta-feira por causa de chuva forte

Os shows do Lollapalooza Brasil foram interrompidos na tarde desta sexta-feira, 28, por causa do risco de raios. Telões no evento alertaram o público para evitar estruturas metálicas.

A banda Jovem Dionísio teve sua apresentação pausada sem previsão de retomada, enquanto MC Kako também precisou interromper seu show, avisando os fãs. Os portões do Autódromo de Interlagos foram temporariamente fechados.

'A gente recebeu a informação que está tendo muito raio no palco, é isso mesmo? Está tendo muita questão de tempestade, vamos dar um seguradinha rapidinho. É rapidinho', disse Kako.

Segundo o Climatempo, as temperaturas nesta sexta variam entre 18°C e 28°C, com previsão de pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite. A probabilidade de chuva entre 16h e 19h é de 60%, com risco de raios.

Qual é a previsão do tempo para os próximos dias no Lollapalooza Brasil

Sábado, 29 de março

Neste dia, os headliners são Alanis Morisete e Shawn Mendes. Os termômetros devem registrar máxima de 27ºC e mínima de 18ºC. O dia terá mais nuvens do que na sexta, mas o sol aparecerá pela manhã e à tarde. A sensação será de calor ao longo do dia, com uma noite amena.

Por outro lado, há possibilidade de pancadas rápidas entre a tarde e o início da noite, com 80% de chance de precipitação entre 15h e 20h.

Domingo, 30 de março

No domingo, as principais atrações do Lollapalooza são os shows de Justin Timberlake e Tool. Neste dia, a temperatura deve ficar com máxima de 27°C e 17°C.

O dia seguirá com mais nuvens, mas o sol marcará presença pela manhã e à tarde. A sensação de calor será menos intensa do que na sexta-feira, com uma noite agradável. De acordo com o Climatempo, são esperadas pancadas isoladas ao longo da tarde e início da noite, com 70% de chance de precipitação entre 14h e 19h.

Dicas para curtir o Lollapalooza com tranquilidade: