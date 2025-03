Lollapalooza 2025: confira o line-up completp deste domingo, 30

Justin Timberlake, Foster The People e Sepultura são os principais nomes do line-up do Lollapalooza 2025 neste domingo, 30. Além dos destaques, os quatro palcos do festival estarão repletos de artistas internacionais e nacionais.

No palco Budweiser, a atração principal fica a cargo de Justin Timberlake, às 21h30 da noite. A banda Foster The People se apresenta às 18h50 no mesmo palco.

No palco Mike's Ice, Sepultura se apresenta 21h30.

Veja abaixo o line-up completo do festival neste domingo:

Palco Budweiser

12h40 - Sofia Freire

14h30 - Terno Rei

16h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - Foster The People

21h30 - Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy

12h - Giovanna Moraes

13h30 - Clube Dezenove

15h35 - Neil Frances

17h45 - Parcels

19h55 – Tool

Palco Mike’s Ice

12h40 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - Marina Peralta

16h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - Bush

21h30 - Sepultura

Palco Perry’s by Fiat

12h - Nana Kohat

13h - Due

14h - Agazero

15h15 - Any Mello

16h30 - Ruback

17h45 - Ashibah

19h15 - Barry Can’t Swim

20h30 – Blond:ish

21h45 - Charlotte De Witte

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Lollapalooza via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento. A Estação Autódromo funcionará 24h nos dias do festival e as demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas para desembarque e integrações 24h.

Além do uso comum da CPTM também é possível usar o trem expresso, que sai da Estação Pinheiros. Na sexta-feira ele circula de hora em hora entre as 10h30 e 16h, e de sábado e domingo de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, da 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30 e o bilhete pode ser comprado neste link.

Line-up oficial do Lollapalooza

Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.

Posso pedir reembolso do meu ingresso?

Os organizadores do evento disponibilizarão aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar o reembolso dos ingressos adquiridos para este dia do evento.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?