Lollapalooza 2025: McDonald’s aposta em ações de economia circular e impacto socioambiental

O McDonald’s volta ao Autódromo de Interlagos para mais uma edição do Lollapalooza 2025, com uma megaoperação de 3.500 m²: será o maior restaurante da marca no país, com 400 colaboradores nos bastidores.

Nesta edição do festival, a marca não apenas reforça a tradição de atender os fãs com seus produtos, como avança em ações sustentáveis que reforçam seu compromisso com a preservação ambiental.

Durante os três dias, o público irá vivenciar iniciativas que fazem parte da plataforma ESG da gigante de alimentos, a 'Receita do Futuro', voltada a promover um futuro mais consciente e responsável.

O foco será na economia circular: as ações incluem o reaproveitamento de materiais da estrutura do evento anterior e incentivo do público na reciclagem, disponibilizando dois contêineres para separação de resíduos recicláveis.

Outro destaque é a implementação de uma máquina de reciclagem da Ecoloop, que transforma embalagens descartadas corretamente em benefícios -- como cupons de desconto válidos em restaurantes da rede de fast-food fora do Autódromo de Interlagos.

Impacto socioambiental

Em 2024, o McDonald’s reciclou 1.212 kg de materiais, e neste ano, a meta de compostagem dos resíduos orgânicos continua.

Com uma composteira instalada no festival, a marca será capaz de processar até 100 kg de resíduos por ciclo. No último evento, foram mais de 570 kg de orgânicos convertidos em adubo, reforçando a estratégia de sustentabilidade.

Além disso, há um programa de Valorização dos Alimentos e os produtos excedentes e que estão em perfeitas condições de consumo serão doados à ONG Projeto Arrastão. A organização atende famílias em situação de vulnerabilidade social, na região do Campo Limpo, em São Paulo, com apoio da startup social Comida Invisível.

No ano passado, o McDonald's doou 222,6 kg de alimentos durante os três dias e o total de doações nacionais soma mais de 60 toneladas de alimentos -- o que representa 300 mil pratos oferecidos desde o início do projeto.

“Acreditamos que grandes eventos como festivais de música são oportunidades valiosas para conectar o público às práticas sustentáveis que já adotamos em nossos restaurantes”, disse Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Sustentabilidade da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Diversidade e inclusão

A acessibilidade também é uma das prioridades da marca neste ano e o espaço do Méqui contará com rampas de acesso e cardápios em Braille, além de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para garantir que todos os visitantes tenham uma experiência inclusiva. Mais de 400 colaboradores estarão à frente da operação, assegurando um atendimento acolhedor e diverso.