Lisa Kudrow diz que era ignorada em 'Friends': 'A sexta amiga'

Lisa Kudrow, conhecida por Phoebe Buffay em "Friends", afirmou que se sentia esquecida no início da série. A declaração foi em entrevista ao jornal britânico The Independent. Segundo a atriz, o reconhecimento não ocorreu nos primeiros anos da produção.

A série "Friends" estreou em 1994 e ganhou audiência a partir da segunda temporada. Mesmo com o crescimento do programa, Kudrow disse que sua carreira não acompanhou o mesmo ritmo.

Ela relatou que pessoas próximas à sua agência de talentos não a consideravam parte central do elenco. “Ninguém se importava comigo”, afirmou a atriz.

Segundo Kudrow, integrantes da agência se referiam a ela como “a sexta amiga”. A expressão indicava que sua participação era vista como menos relevante.

A atriz também relembrou comentários sobre sua entrada na série. De acordo com ela, havia a percepção de que sua presença no elenco ocorreu por sorte. Ela disse que elogios ao programa não incluíam sua atuação como fator de sucesso.

A reviravolta

O reconhecimento ocorreu em 1998, quando Kudrow venceu o Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Com isso, ela se tornou a primeira integrante do elenco a conquistar uma premiação relevante.

A personagem Phoebe Buffay ganhou destaque ao longo das temporadas. A vitória no Emmy marcou uma mudança na percepção sobre seu trabalho.

Recentemente, Kudrow voltou à televisão com a terceira temporada de "The Comeback". Na produção, ela retoma o papel de Valerie Cherish, personagem que tenta retomar a carreira após anos afastada.