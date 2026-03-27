'The Comeback', 'Anaconda' e mais: 6 filmes e séries para ver no fim de semana

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 27 de março de 2026 às 07h02.
O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Desta vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde clássicos que marcaram o início da sétima arte até o retorno de dramas espaciais.
Na Apple TV, a quarta temporada de For All Mankind salta no tempo para explorar as tensões em Marte, enquanto na Mubi o clássico Viagem à Lua oferece uma perspetiva histórica e visionária. Ainda há espaço para comédia na HBO Max, com a presença de Selton Mello no set caótico de Anaconda, e drama na sensível atuação de Brendan Fraser em Família de Aluguel, no Disney+.
Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:
Avançando para o novo milénio oito anos após a terceira temporada, a Happy Valley ampliou rapidamente sua presença em Marte, transformando antigos inimigos em parceiros. Agora, em 2003, o foco do programa espacial voltou-se para a captura e mineração de asteroides extremamente valiosos e ricos em minerais que poderiam mudar o futuro da Terra e de Marte. Mas as tensões latentes entre os residentes da base internacional, agora em expansão, ameaçam desfazer tudo o que estão conquistando.
Para quem nunca assistiu ao clássico do cinema, agora é a chance. Esse é considerado o primeiro filme de ficção científica e o primeiro a tratar de seres alienígenas, com uso de recursos inovadores de animação e efeitos especiais, incluindo a famosa cena da nave pousando no "Olho da Lua". Foi dirigido e produzido por Georges Méliés.
Uma década depois da segunda temporada, a série HBO Original THE COMEBACK, de Michael Patrick King e Lisa Kudrow, retornará mais uma vez com uma terceira e última temporada.
Quem não assistiu a Selton Mello no cinema dentro de uma produção hollywoodiana terá a chance de fazê-lo do sofá de casa. Amigos de longa data, Doug e Griff finalmente decidem realizar seu sonho de refazer o seu clássico cult favorito, Anaconda, no coração da Amazônia. Tudo se torna real quando uma anaconda gigante aparece, e o set caótico e cômico transforma-se em uma situação mortal.
Ambientado na Tóquio dos dias de hoje, Família de Aluguel segue um ator americano (Brendan Fraser) que luta para encontrar seu propósito de vida, até conseguir um emprego inusitado: ele se junta a uma agência japonesa de “famílias de aluguel”, interpretando papéis substitutos para estranhos. À medida que mergulha no mundo de seus clientes, ele começa a forjar laços genuínos que confundem os limites da ficção e realidade. Lidando com as complexidades morais de seu trabalho, ele redescobre propósito, pertencimento e a beleza silenciosa da conexão humana.
Esta série documental acompanha a primeira diretora do Departamento de Feminicídio da Cidade do México, uma nova divisão dedicada a acabar com a violência contra as mulheres.
Cinema nacional e estrelado? Temos por aqui. Fernanda Montenegro, Ary Fontora, Vladimir Brichta, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine se reúnem nessa comédia divertida de crimes e roubos. Velhos Bandidos acompanha o casal de aposentados Marta e Rodolfo, enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswald