'The Comeback', 'Anaconda' e mais: 6 filmes e séries para ver no fim de semana

O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Desta vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde clássicos que marcaram o início da sétima arte até o retorno de dramas espaciais.

For All Mankind (Apple TV)

Avançando para o novo milénio oito anos após a terceira temporada, a Happy Valley ampliou rapidamente sua presença em Marte, transformando antigos inimigos em parceiros. Agora, em 2003, o foco do programa espacial voltou-se para a captura e mineração de asteroides extremamente valiosos e ricos em minerais que poderiam mudar o futuro da Terra e de Marte. Mas as tensões latentes entre os residentes da base internacional, agora em expansão, ameaçam desfazer tudo o que estão conquistando.

Viagem à Lua (Mubi)

Para quem nunca assistiu ao clássico do cinema, agora é a chance. Esse é considerado o primeiro filme de ficção científica e o primeiro a tratar de seres alienígenas, com uso de recursos inovadores de animação e efeitos especiais, incluindo a famosa cena da nave pousando no "Olho da Lua". Foi dirigido e produzido por Georges Méliés.

The Comeback - Temporada 3 (HBO Max)

Uma década depois da segunda temporada, a série HBO Original THE COMEBACK, de Michael Patrick King e Lisa Kudrow, retornará mais uma vez com uma terceira e última temporada.

Anaconda (HBO Max)

Quem não assistiu a Selton Mello no cinema dentro de uma produção hollywoodiana terá a chance de fazê-lo do sofá de casa. Amigos de longa data, Doug e Griff finalmente decidem realizar seu sonho de refazer o seu clássico cult favorito, Anaconda, no coração da Amazônia. Tudo se torna real quando uma anaconda gigante aparece, e o set caótico e cômico transforma-se em uma situação mortal.

Família de Aluguel (Disney+)

Ambientado na Tóquio dos dias de hoje, Família de Aluguel segue um ator americano (Brendan Fraser) que luta para encontrar seu propósito de vida, até conseguir um emprego inusitado: ele se junta a uma agência japonesa de “famílias de aluguel”, interpretando papéis substitutos para estranhos. À medida que mergulha no mundo de seus clientes, ele começa a forjar laços genuínos que confundem os limites da ficção e realidade. Lidando com as complexidades morais de seu trabalho, ele redescobre propósito, pertencimento e a beleza silenciosa da conexão humana.

A Promotora (Netflix)

Esta série documental acompanha a primeira diretora do Departamento de Feminicídio da Cidade do México, uma nova divisão dedicada a acabar com a violência contra as mulheres.

Para ver no cinema: Velhos Bandidos

Cinema nacional e estrelado? Temos por aqui. Fernanda Montenegro, Ary Fontora, Vladimir Brichta, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine se reúnem nessa comédia divertida de crimes e roubos. Velhos Bandidos acompanha o casal de aposentados Marta e Rodolfo, enquanto planejam o crime perfeito: um enorme assalto a banco. Só que para o roubo ser bem-sucedido, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, que viram parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswald