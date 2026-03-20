Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends', diz por que evitou rever a série por 20 anos

A atriz Lisa Kudrow afirmou que começou a assistir à série "Friends" mais de 20 anos após o fim da produção. Conhecida por interpretar Phoebe, ela contou que decidiu acompanhar os episódios após ficar sem outras opções de comédias para assistir.

A declaração foi feita durante participação no programa Jimmy Kimmel Live!. Segundo a atriz, ela tem assistido à série à noite, após o marido dormir, e já está entre as temporadas oito e nove.

Kudrow explicou que evitava rever a produção por constrangimento. “Tenho vergonha de me assistir”, revelou. Apesar disso, afirmou que a experiência tem sido positiva ao acompanhar os episódios.

Reação de Lisa Kudrow após rever a série

Durante a entrevista, Lisa Kudrow afirmou que não se recorda de boa parte dos episódios de "Friends". Ao rever a série, a atriz disse que passou a assistir às cenas como espectadora, sem lembrar de muitos detalhes da trama.

Segundo ela, o conteúdo continua gerando identificação e mantém o impacto mesmo após anos. Kudrow relatou que tem rido ao assistir aos episódios, apesar de não lembrar de várias situações.

Entre os momentos citados, a atriz destacou um episódio com participação de Alec Baldwin, que interpretou Parker na oitava temporada. O personagem era apresentado como interesse amoroso de Phoebe e se caracterizava por um comportamento entusiasmado, o que gerava incômodo entre os demais personagens.

Kudrow também afirmou que chegou a entrar em contato com Matt LeBlanc, intérprete de Joey Tribbiani, após rever uma das cenas.

Nova temporada de 'The Comeback' retoma estúdio de 'Friends'

Além de comentar sobre "Friends", Lisa Kudrow falou sobre a nova temporada da série "The Comeback", que estreia no dia 22 de março na HBO.

A produção foi gravada no mesmo estúdio utilizado por "Friends". Criada por Kudrow em parceria com Michael Patrick King, "The Comeback" chega à sua terceira e última temporada.