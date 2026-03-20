Lisa Kudrow, a Phoebe de 'Friends', diz por que evitou rever a série por 20 anos

'Friends': série está disponível na HBO Max (Friends/Getty Images)
Redatora
Publicado em 20 de março de 2026 às 05h31.
A atriz Lisa Kudrow afirmou que começou a assistir à série "Friends" mais de 20 anos após o fim da produção. Conhecida por interpretar Phoebe, ela contou que decidiu acompanhar os episódios após ficar sem outras opções de comédias para assistir.
A declaração foi feita durante participação no programa Jimmy Kimmel Live!. Segundo a atriz, ela tem assistido à série à noite, após o marido dormir, e já está entre as temporadas oito e nove.
Kudrow explicou que evitava rever a produção por constrangimento. “Tenho vergonha de me assistir”, revelou. Apesar disso, afirmou que a experiência tem sido positiva ao acompanhar os episódios.
Durante a entrevista, Lisa Kudrow afirmou que não se recorda de boa parte dos episódios de "Friends". Ao rever a série, a atriz disse que passou a assistir às cenas como espectadora, sem lembrar de muitos detalhes da trama.
Segundo ela, o conteúdo continua gerando identificação e mantém o impacto mesmo após anos. Kudrow relatou que tem rido ao assistir aos episódios, apesar de não lembrar de várias situações.
Entre os momentos citados, a atriz destacou um episódio com participação de Alec Baldwin, que interpretou Parker na oitava temporada. O personagem era apresentado como interesse amoroso de Phoebe e se caracterizava por um comportamento entusiasmado, o que gerava incômodo entre os demais personagens.
Kudrow também afirmou que chegou a entrar em contato com Matt LeBlanc, intérprete de Joey Tribbiani, após rever uma das cenas.
Além de comentar sobre "Friends", Lisa Kudrow falou sobre a nova temporada da série "The Comeback", que estreia no dia 22 de março na HBO.
A produção foi gravada no mesmo estúdio utilizado por "Friends". Criada por Kudrow em parceria com Michael Patrick King, "The Comeback" chega à sua terceira e última temporada.