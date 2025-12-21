Pop

Linha 7-Rubi vira biblioteca de audiobooks gratuita (e instagramável)

Audible e TIC Trens instalam bibliotecas nas estações Franco da Rocha, Francisco Morato e Vila Aurora com acesso grátis a bestsellers e clássicos em áudio

Linha 7-Rubi: veja como acessar vários audiobooks gratuitos nas suas viagens de trem (Divulgação/Audible e Tic Trens)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06h43.

Passageiros de três estações da Linha 7-Rubi agora podem baixar audiolivros gratuitos enquanto esperam o trem e ainda tirar aquela foto para o Instagram. A parceria entre Audible e TIC Trens instalou livros gigantes nas estações Franco da Rocha, Francisco Morato e Vila Aurora, cada um com QR Codes que liberam três títulos em áudio.

Você escaneia o código, escolhe entre três obras disponíveis e segue viagem com uma história nos fones de ouvido. Entre os destaques estão "É Assim que Acaba", o fenômeno de Colleen Hoover, "A Empregada", thriller bestseller de Freida McFadden, e até uma versão de "Orgulho e Preconceito", clássico de Jane Austen,  narrada por Rodrigo Simas, Julia Dalavia e Denise Fraga.

Entretenimento no trem

A iniciativa atinge mais de 1 milhão de pessoas que circulam diariamente pelas três estações. A ideia é transformar o tempo de deslocamento,  que pode chegar a horas para muitos passageiros da região metropolitana, em uma oportunidade de consumir literatura de qualidade.

"Nosso objetivo é fazer com que mais pessoas se reconectem com suas histórias e gêneros literários favoritos por meio do áudio, um formato intimista e que oferece a flexibilidade e a praticidade que tanto buscamos no dia a dia", explica Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

Cada estação oferece uma seleção diferente de títulos, que serão trocados a cada dois meses. Até o final do projeto, 36 obras estarão disponíveis gratuitamente, um mix que vai de romances e thrillers a livros de desenvolvimento pessoal e clássicos da literatura.

O que está disponível agora?

  • Estação Franco da Rocha (até 31 de janeiro): "No Espaço entre Nós" (Elayne Baeta), com elenco estrelado por Alice Carvalho, Alanis Guillen e Bianca Comparato; "Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma" (Tiago Brunet); e "É Assim que Acaba" (Colleen Hoover).
  • Estação Francisco Morato (até 31 de janeiro): "Conversas Corajosas" (Elisama Santos), "A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver" (Ana Cláudia Quintana Arantes) e "Orgulho e Preconceito" (Jane Austen).
  • Estação Vila Aurora (até 31 de janeiro): "Conexões" (Adriana Alcântara), "O Massacre da Família Hope" (Riley Sager) e "A Empregada" (Freida McFadden).

Esta é a segunda parceria entre Audible e TIC Trens. A primeira foi a produção do audiolivro "As Viagens do Ticolino", feito para a conscientização sobre segurança ferroviária em escolas públicas, que já alcançou mais de mil crianças em São Paulo.

