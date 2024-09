Oasis vem ao Brasil em 2025 para show em São Paulo, diz revista britânica

Após 15 anos longe dos palcos, a banda Oasis anunciou no início do mês o seu retorno, deixando muitos fãs eufóricos com os shows que estão sendo preparados. No entanto, os admiradores brasileiros ficaram ansiosos com a possibilidade da banda incluir o Brasil em seu roteiro de apresentações pelo mundo.

Agora, parece que o Oasis está a caminho do Brasil. De acordo com a imprensa americana, a banda liderada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher já tem uma série de cidades fora do Reino Unido planejadas para a próxima turnê.

Fontes do NME revelaram que o grupo passará pelos Estados Unidos, México, Coreia do Sul, Japão, Austrália e, posteriormente, pela América do Sul, com apresentações no Brasil (São Paulo), Argentina e Chile. No entanto, ainda não houve confirmação oficial por parte da banda.

Em uma declaração oficial que circulou junto com o anúncio da turnê, os Gallagher declararam ao site Deadline: "As armas estão silenciosas. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não vamos televisionar".

Por que a banda Oasis se separou?

Formada em 1991 em Manchester, Inglaterra, o Oasis rapidamente se destacou como um dos principais nomes do rock britânico nos anos 90, vendendo mais de 75 milhões de discos. A banda foi um marco do movimento britpop, conquistando fãs ao redor do mundo com canções inesquecíveis como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Champagne Supernova". O comportamento controverso dos irmãos Gallagher e suas brigas públicas eram tão conhecidos quanto sua música.

No entanto, as tensões entre Liam e Noel sempre ameaçaram a estabilidade da banda. Em 2009, após uma série de conflitos, Noel anunciou sua saída, afirmando que não podia mais trabalhar com o irmão. A partir daí, os membros restantes formaram a banda Beady Eye, que durou até 2014, enquanto Liam seguiu em carreira solo e Noel montou o grupo High Flying Birds.

Apesar das constantes brigas, o retorno do Oasis sempre foi desejado pelos fãs, embora parecesse improvável. Em 2020, Liam chegou a dizer que duvidava que os irmãos conseguiriam tocar juntos até o fim de "Rock and Roll Star". Mesmo assim, ele atualmente está em turnê comemorativa dos 30 anos de "Definitely Maybe" e revelou que convidou Noel para participar, mas a oferta foi recusada.

Agora, com o retorno oficial, os fãs aguardam ansiosos pelos próximos passos da banda.