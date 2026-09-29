‘Ted Lasso’: que horas estreia o 9º episódio da 4ª temporada na Apple TV+?

Ted Lasso e Mae: cena faz parte do penúltimo episódio da 4ª temporada (Apple TV+/Divulgação)
Repórter
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17h46.
O nono episódio da 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia na Apple TV+ nesta quarta-feira, 30. Intitulado "Mae Rides the Bus", o capítulo será o penúltimo da temporada.
No Brasil, o episódio deve ficar disponível às 4h, no horário de Brasília.
A quarta temporada de "Ted Lasso" terá dez episódios, com o capítulo final previsto para 7 de outubro.
O episódio 9 da 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia nesta quarta-feira, 30, às 4h, no horário de Brasília, no Apple TV+.
O décimo e último episódio está previsto para chegar ao streaming em 7 de outubro. A atual temporada marcou o retorno da série após um hiato de três anos.
Na nova temporada, Ted Lasso, personagem de Jason Sudeikis, volta a comandar uma equipe de futebol, desta vez à frente das Lady Greyhounds, equipe feminina do Richmond que disputa a segunda divisão.
A mudança coloca o futebol feminino no centro da trama e dá ao treinador um novo desafio após os acontecimentos das três primeiras temporadas.
No fim da terceira temporada, Ted deixou a Inglaterra e retornou aos Estados Unidos para passar mais tempo com o filho. A criação de uma equipe feminina do Richmond já havia sido indicada no encerramento daquele ano.
Jason Sudeikis retorna como Ted Lasso e também segue como produtor executivo da produção.
Também voltam nomes conhecidos da série, como Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent), Brendan Hunt (Coach Beard) e Jeremy Swift (Leslie Higgins).
Entre as novidades do elenco estão Tanya Reynolds (Alice Chilton), Jude Mack (Katie "Boots" Quinn), Faye Marsay (Lizzie Davis), Rex Hayes (Siobhan Harrigan), Aisling Sharkey (Niamh Harrigan), Abbie Hern (Gemma Jay) e Grant Feely (Henry Lasso).
Jamie Tartt também aparece em uma nova fase da carreira. O personagem deixou a Inglaterra para atuar em Barcelona, enquanto o ator Phil Dunster estava envolvido com o projeto "Rooster", estrelado por Steve Carell.
Ainda não há confirmação oficial de uma quinta temporada. Matt Cherniss, da Apple TV+, afirmou que Jason Sudeikis está considerando os próximos passos da série.