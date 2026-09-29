Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Fresno e CPM 22 fazem show juntos em SP neste sábado; veja onde e que horas

As duas bandas fazem parte da história do rock brasileiro desde os anos 1990 e chegam ao novo espaço da Zona Leste com turnês diferentes

Fresno: banda gaúcha se junta à CPM 22 em novo palco de bairro tradicional em São Paulo (Redes Sociais/Reprodução)

Fresno: banda gaúcha se junta à CPM 22 em novo palco de bairro tradicional em São Paulo (Redes Sociais/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18h19.

Priorizar nos meus resultados Google

Fresno e CPM 22 se apresentam juntos neste sábado, 3 de outubro, no Juventus Live Hall, na Mooca, em São Paulo. A abertura dos portões será às 20h, e os shows começam às 21h30.

As duas bandas fazem parte da história do rock brasileiro desde os anos 1990 e chegam ao novo espaço da Zona Leste com turnês diferentes.

O que Fresno e CPM 22 apresentam?

A Fresno leva ao palco a turnê “Carta de Adeus”, baseada no décimo primeiro álbum de inéditas da banda. O repertório combina as músicas novas com sucessos como “Desde Quando Você Se Foi” e “Alguém Que Te Faz Sorrir”.

Já o CPM 22 segue com a “Turnê 30 Anos”, que reúne músicas de três décadas de carreira. Entre os sucessos previstos estão “Um Minuto para o Fim do Mundo”, “Tarde de Outubro” e “Regina Let's Go!”.

Nos intervalos, a programação terá o DJ Carlos Borges.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos disponíveis estão divididos por setor:

  • Pista: a partir de R$ 96
  • Pista Duplo: a partir de R$ 288, com dois ingressos individuais
  • Pista Premium: a partir de R$ 114
  • Mezanino Open Bar: a partir de R$ 300

O setor Mezanino Open Bar inclui vinhos, cerveja com e sem álcool, gin-tônica, vodca, ice, água e refrigerantes. O serviço é exclusivo para maiores de 18 anos.

O Ingresso Solidário, vendido mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível, já está esgotado.

Onde fica o Juventus Live Hall?

O show acontece na Rua Juventus, 690, na Mooca. O Juventus Live Hall surgiu a partir da revitalização do histórico Palácio Grená do Clube Atlético Juventus e foi criado como espaço multiuso para shows, eventos sociais e corporativos.

O organizador disponibiliza informações por meio do canal oficial da Agência Maker.

Serviço

  • Data: 3 de outubro de 2026
  • Abertura dos portões: 20h
  • Shows: 21h30
  • Local: Juventus Live Hall
  • Endereço: Rua Juventus, 690 – Mooca – São Paulo/SP
  • Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

‘Ted Lasso’: que horas estreia o 9º episódio da 4ª temporada na Apple TV+?

Que horas estreia o 3º episódio da 6ª temporada de 'Slow Horses' na Apple TV+?

Halloween da Pabllo 2026 em SP: horário, ingressos e como chegar

'Game of Thrones: A Conquista de Aegon' ganha data de estreia nos cinemas

Mais na Exame

Mercados

Tenda leva tombo de 8% e analistas veem impacto da greve da Caixa na ação

Brasil

Debate da Globo em Pernambuco: horário, regras e quem vai participar

Tecnologia

OpenAI mira avaliação de US$ 1,4 trilhão em corrida para Wall Street

Esporte

Piqué quer transformar Brasil em motor de crescimento da Kings League: 'Um mercado muito valioso'