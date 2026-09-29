Fresno e CPM 22 fazem show juntos em SP neste sábado; veja onde e que horas

Fresno e CPM 22 se apresentam juntos neste sábado, 3 de outubro, no Juventus Live Hall, na Mooca, em São Paulo. A abertura dos portões será às 20h, e os shows começam às 21h30.

As duas bandas fazem parte da história do rock brasileiro desde os anos 1990 e chegam ao novo espaço da Zona Leste com turnês diferentes.

O que Fresno e CPM 22 apresentam?

A Fresno leva ao palco a turnê “Carta de Adeus”, baseada no décimo primeiro álbum de inéditas da banda. O repertório combina as músicas novas com sucessos como “Desde Quando Você Se Foi” e “Alguém Que Te Faz Sorrir”.

Já o CPM 22 segue com a “Turnê 30 Anos”, que reúne músicas de três décadas de carreira. Entre os sucessos previstos estão “Um Minuto para o Fim do Mundo”, “Tarde de Outubro” e “Regina Let's Go!”.

Nos intervalos, a programação terá o DJ Carlos Borges.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos disponíveis estão divididos por setor:

Pista: a partir de R$ 96

a partir de R$ 96 Pista Duplo: a partir de R$ 288, com dois ingressos individuais

a partir de R$ 288, com dois ingressos individuais Pista Premium: a partir de R$ 114

a partir de R$ 114 Mezanino Open Bar: a partir de R$ 300

O setor Mezanino Open Bar inclui vinhos, cerveja com e sem álcool, gin-tônica, vodca, ice, água e refrigerantes. O serviço é exclusivo para maiores de 18 anos.

O Ingresso Solidário, vendido mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível, já está esgotado.

Onde fica o Juventus Live Hall?

O show acontece na Rua Juventus, 690, na Mooca. O Juventus Live Hall surgiu a partir da revitalização do histórico Palácio Grená do Clube Atlético Juventus e foi criado como espaço multiuso para shows, eventos sociais e corporativos.

O organizador disponibiliza informações por meio do canal oficial da Agência Maker.

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