Fresno e CPM 22 fazem show juntos em SP neste sábado; veja onde e que horas

Fresno: banda gaúcha se junta à CPM 22 em novo palco de bairro tradicional em São Paulo (Redes Sociais/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18h19.
Fresno e CPM 22 se apresentam juntos neste sábado, 3 de outubro, no Juventus Live Hall, na Mooca, em São Paulo. A abertura dos portões será às 20h, e os shows começam às 21h30.
As duas bandas fazem parte da história do rock brasileiro desde os anos 1990 e chegam ao novo espaço da Zona Leste com turnês diferentes.
A Fresno leva ao palco a turnê “Carta de Adeus”, baseada no décimo primeiro álbum de inéditas da banda. O repertório combina as músicas novas com sucessos como “Desde Quando Você Se Foi” e “Alguém Que Te Faz Sorrir”.
Já o CPM 22 segue com a “Turnê 30 Anos”, que reúne músicas de três décadas de carreira. Entre os sucessos previstos estão “Um Minuto para o Fim do Mundo”, “Tarde de Outubro” e “Regina Let's Go!”.
Nos intervalos, a programação terá o DJ Carlos Borges.
Os ingressos disponíveis estão divididos por setor:
O setor Mezanino Open Bar inclui vinhos, cerveja com e sem álcool, gin-tônica, vodca, ice, água e refrigerantes. O serviço é exclusivo para maiores de 18 anos.
O Ingresso Solidário, vendido mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível, já está esgotado.
O show acontece na Rua Juventus, 690, na Mooca. O Juventus Live Hall surgiu a partir da revitalização do histórico Palácio Grená do Clube Atlético Juventus e foi criado como espaço multiuso para shows, eventos sociais e corporativos.
O organizador disponibiliza informações por meio do canal oficial da Agência Maker.