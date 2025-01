Astros de Hollywood, da música e empresas fazem doações milionárias após incêndios em L.A.

Beyoncé, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria e empresas como YouTube, Disney, Amazon e Netflix doaram milhões de dólares para ajudar os afetados pelos incêndios de Los Angeles.

A atriz Jamie Lee Curtis e Beyoncé foram duas das primeiras celebridades a ajudar os afetados. A atriz, que perdeu sua casa nos incêndios, doou US$ 1 milhão, enquanto a cantora doou um total de US$ 2,5 milhões por meio de sua ONG BeyGood.

Outro ator que demonstrou seu apoio é Leonardo DiCaprio, que recentemente anunciou US$ 1 milhão para diversas associações, incluindo a World Central Kitchen, comandada pelo chef José Andrés.

Enquanto isso, Jennifer Lopez doou roupas e produtos de sua marca de cosméticos para um grupo de voluntários que foi criado na área de Los Angeles.

A fundação All Within My Hands, do Metallica, está doando US$ 500 mil para instituições de caridade locais, e vários membros dos Eagles anunciaram que doarão US$ 2,5 milhões, de acordo com a Forbes.

A revista também afirma que o bilionário Steve Ballmer, dono do Los Angeles Clippers, prometeu uma doação de sua empresa - Ballmer Group - de um total de US$ 15 milhões para os afetados na área de Altadena.

Além disso, o Ballmer Group e outras empresas, como a promotora Live Nation, organizarão um show beneficente chamado 'FireAid', que será realizado no próximo dia 30.

Paris Hilton, que perdeu sua casa em Malibu, arrecadou US$ 800 mil por meio de sua instituição de caridade 11:11 para ajudar famílias com crianças pequenas. E Eva Longoria decidiu doar US$ 1 milhão para as associações Latino Community Foundation e a California Community Foundation.

Várias empresas audiovisuais, muitas delas localizadas nas áreas afetadas, também fizeram doações substanciais.

É o caso dos US$ 15 milhões doados pelo YouTube - propriedade do Google -. O CEO da empresa, Neal Mohan, disse que abriria suas instalações para criadores que foram afetados pelo desastre.

A grande maioria dos estúdios de Los Angeles prometeu apoio. A Disney doará US$ 15 milhões, enquanto que Amazon, Netflix e Comcast (NBC) prometeram US$ 10 milhões cada. E Paramount e Fox contribuirão com US$ 1 milhão cada, observa o "The Hollywood Reporter".

A Fundação Getty e outras organizações ligadas ao mundo da arte criarão um fundo de US$ 12 milhões para ajudar o grande número de artistas e trabalhadores do setor cultural que foram afetados pelos incêndios.

Mark Zuckerberg, fundador da Meta, doará US$ 2 milhões pessoalmente, enquanto sua empresa doará uma quantia idêntica para ajudar instituições de caridade como a Cruz Vermelha, de acordo com a Forbes.