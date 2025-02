Lee Joo-Sil, atriz da série ‘Round 6’, morre aos 81 anos

Lee Joo-Sil, que interpretou Park Mal Soon, a mãe do detetive disfarçado Hwang Joon-Ho (Wi Ha Joon) e madrasta de Hwang In Ho (Lee Byang Hun) na segunda temporada do drama distópico da Netflix "Round 6", morreu neste domingo, 2 de fevereiro.

A atriz estava na casa de sua família em Uijeongbu, Coreia do Sul. Ela tinha 81 anos e foi diagnosticada com câncer de estômago em novembro de 2024.

Ela foi diagnosticada anteriormente com câncer de mama em estágio três na casa dos cinquenta e recebeu menos de um ano de vida, mas foi diagnosticada como livre do câncer 13 anos depois.

A personagem de Lee Joo-Sil em "Round 6" era conhecida por sua personalidade gentil e carinhosa, e frequentemente se culpava pelo relacionamento tenso.

Nascida em 8 de março de 1944 na Coreia do Sul, Lee Joo-Sil começou sua carreira em 1964 e ganhou reconhecimento como dubladora e artista na tela. Ela estreou como atriz de teatro em 1965, aparecendo no palco em produções como "Death of a Salesman" e "Macbeth".

Os papéis de Lee Joo-Sil no cinema incluíram o tema de terror "Train to Busan" em 2016 e" The Uncanny Counter" em 2020. Joo-Sil também apareceu no K-drama "The Uncanny Counter", que segue um grupo de caçadores paranormais em busca de espíritos malignos da vida após a morte.

O funeral de Joo-Sil está marcado para 5 de fevereiro no Shinchon Severance Hospital na Coreia do Sul.