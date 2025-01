Netflix pode ter vazado data de estreia da 3ª temporada de 'Round 6'

A Netflix Coreia pode ter revelado acidentalmente a data de estreia da terceira temporada de 'Round 6', um dos doramas mais populares da plataforma. O vazamento ocorreu na última quarta-feira (01), quando o perfil oficial da empresa no YouTube subiu um vídeo sobre a série. Na descrição do conteúdo, foi mencionada a data de 27 de junho de 2025 como lançamento global da nova temporada. As informações são da Purepeople.

Embora o vídeo tenha sido rapidamente retirado do ar e tornado privado, usuários atentos registraram a informação e a compartilharam nas redes sociais, gerando alvoroço entre os fãs. Até o momento, a Netflix não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas a expectativa inicial era de que a continuação da série só chegasse ao catálogo no final de 2025.

Sucesso da 2ª temporada e preparação para a terceira

A segunda temporada de 'Round 6' manteve o sucesso da primeira, apresentando novos personagens e dinâmicas que conquistaram os espectadores. Encerrada em seu ápice, ela trouxe um ponto de virada marcante na história, deixando muitos mistérios para serem explorados na próxima temporada.

De acordo com informações divulgadas, a terceira temporada foi filmada simultaneamente à segunda, o que explica sua rápida finalização e o rumor de estreia já no primeiro semestre de 2025.

Por que a 2ª temporada terminou antes do fim da competição?

Diferentemente da primeira temporada, a segunda terminou com a competição ainda em andamento, surpreendendo os fãs. Hwang Dong-hyuk, criador da série, explicou à Variety que essa decisão foi tomada para criar um ponto de virada ideal para a narrativa.

"Eu queria encerrar a segunda temporada de forma que ela tivesse seu próprio desfecho, mas que também deixasse um gancho claro para a terceira. Quando você observa a trajetória de Gi-hun, todas as tentativas dele de interromper o jogo falharam. Isso cria uma base sólida para explorar o personagem de forma mais profunda na próxima fase", afirmou Dong-hyuk.

O que esperar da 3ª temporada?

A terceira temporada promete explorar a evolução de Gi-hun, que estará em um momento crítico após as perdas e fracassos vividos. Segundo Hwang, o personagem enfrentará uma encruzilhada emocional e psicológica: "Com Gi-hun tendo perdido tudo, incluindo seu melhor amigo, a questão será: ele vai desistir ou persistir? Essa é a história que será desenvolvida."

Além disso, o criador revelou que a intensidade do trabalho nas duas primeiras temporadas o deixou "exausto", mas que está animado para mostrar ao público como a jornada de Gi-hun continuará a se desenrolar.