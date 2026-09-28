Lula não vai a debate na Globo se formato impedir confronto com Flávio, diz presidente do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem intenção de participar do debate presidencial na TV Globo, que ocorre nesta quinta-feira, 1º, porém o modelo de debate poderá fazê-lo desistir. A informação foi dada por Edinho Silva, presidente nacional do partido, em entrevista à TMC News Br desta segunda-feira, 28.

"O presidente Lula quer muito confrontar o Flávio Bolsonaro. É o que ele mais quer. Porém, ele quer um modelo de debate em que ele possa confrontar o que ele defende para o Brasil com aquilo que a família Bolsonaro defende. Se for um modelo de debate em que o presidente Lula faz uma pergunta e fica meia hora esperando para fazer a segunda, evidente que esse confronto de ideias e de projetos não vai acontecer", afirmou.

De acordo com Edinho, a intenção de Lula é ter um embate direto com Flávio Bolsonaro (PL), o que pode ser difícil em um debate de primeiro turno. "O povo brasileiro poderá fazer a comparação do que representa o presidente Lula para o Brasil e o Flávio Bolsonaro vai ter que se explicar, explicar a relação dele com a milícia no Rio, explicar o que eles fizeram na pandemia, por que ele quer entregar as terras raras e o Pix ao Trump, como alguém que tem relação com miliciano pode falar em segurança pública", disse o petista.

A campanha do presidenciável vai realizar agendas em ao menos quatro estados nesta reta final antes do primeiro turno, sendo a participação do debate uma das principais incógnitas na programação.

Flávio diz que irá ao debate da TV Globo

O candidato do bolsonarismo à Presidência da República, afirmou neste domingo, 27, que vai ao debate presidencial da TV Globo, na quinta-feira, 1º de outubro.

"Meu único adversário nessa campanha é o Lula. É com ele que eu quero debater na Globo. Eu vou pra esse debate só pra desmascarar esse mentiroso, esse assassino da esperança do Brasil", afirmou o bolsonarista em agenda em Goiás.

Após uma carreata em Goiânia, Flávio confirmou a jornalistas que decidiu ir ao debate mesmo se o presidente não for. Ambos faltaram ao debate realizado pela TV Bandeirantes e, como não confirmaram a presença em outros confrontos, inviabilizaram a realização de outros debates.

"Está confirmado, eu vou ao debate da Globo. Eu quero ir para lá para debater com ele. Estou chamando o Lula para o debate. Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo, porque eu vou esfregar a verdade na sua cara", afirmou Flávio.

Bets e Nossa Senhora são assuntos da semana

O senador voltou a dizer que, se eleito, vai permitir apostas esportivas, mas proibir os cassinos online. O bolsonarista tem chamado Lula de "pai do Tigrinho" após a decisão do governo federal de banir casas de aposta no país. Na verdade, em 2023 a gestão de Lula regulamentou as apostas , que já haviam sido legalizadas no país em 2018. Durante o governo de Jair Bolsonaro, as bets já funcionavam no Brasil, sem pagamento de outorgas ou regulação.

"Lula não combate as bets ilegais. O brasileiro está apostando lá e nem sabe, mas é 100% de chance de eles perderem o dinheiro lá (em plataformas ilegais). E pessoas humildes, principalmente as mais pobres, estão sofrendo. As que, em tese, votam no Lula. É o Lula que está endividando as pessoas mais pobres desse país", disse.

O senador também chamou de "canetaço" a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) que reverteu uma outra decisão proferida pelo ministro André Mendonça, no Tribunal Superior Eleitoral, que determinava a remoção de postagens em redes sociais que afirmassem que o senador tiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

"A maior fake news dessa campanha foi essa sobre Nossa Senhora Aparecida. Nunca. Não existia esse movimento para tirar ela de ser padroeira do Brasil. O PT estava há alguns dias tentando levantar essa fake news", afirmou.