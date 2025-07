A kryptonita do mundo real: conheça o jadarite, que pode solucionar a transição energética na Terra

Se os fãs de "Superman" pensam em kryptonita como o mineral que enfraquece o herói, uma nova descoberta no planeta Terra poderia ter um impacto igualmente significativo em nosso futuro, embora de uma maneira bem diferente.

Em 2004, trabalhadores em um local de perfuração no Vale de Jadar, na Sérvia, descobriram um mineral branco e terroso que mais tarde seria identificado como jadarite. Essa descoberta, feita pela primeira vez pelos pesquisadores do Museu de História Natural de Londres e do Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá, apresentou uma composição química única, semelhante à kryptonita mencionada nos quadrinhos.

Embora o jadarite não seja capaz de enfraquecer heróis kryptonianos, ele compartilha com o mineral fictício uma característica intrigante: seu potencial de transformação global.

Em 2006, "Superman Returns" revelou kryptonita como uma mistura de “sódio-lítio-boro-silicato-hidróxido com flúor”. Coincidentemente, a descoberta do jadarite em 2006 revelaria que ele contém muitos dos mesmos elementos-chave – lítio e boro, ambos essenciais para o avanço das tecnologias de energia renovável.

O potencial energético de Jadarite

Embora o jadarite não tenha propriedades místicas, ele contém uma quantidade significativa de lítio e boro, minerais raros cruciais para a fabricação de baterias recarregáveis, especialmente as usadas em veículos elétricos.

O lítio é um dos principais ingredientes das baterias reutilizáveis, enquanto o boro é frequentemente utilizado em ligas metálicas e cerâmicas, além de ter aplicações em uma variedade de outros produtos tecnológicos.

A Agência Nacional de Ciências da Austrália revelou que o jadarite pode ser fundamental na transição do planeta para fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Mas a única mina conhecida de jadarite fica na Sérvia, e possui um potencial de produção que pode representar cerca de 1,5% da demanda mundial de lítio.

O percentual é modesto, mas tem gerado grande interesse por parte de investidores e governos ao redor do mundo.

O lado sombrio do jadarite

No entanto, nem tudo é tão brilhante quanto o futuro energético prometido pelo jadarite. Assim como a kryptonita traz consigo perigos para o Superman, o jadarite também tem seu lado problemático.

Em 2017, a mineradora Rio Tinto anunciou planos para explorar o mineral na Sérvia e construir uma mina no Vale de Jadar. No entanto, o projeto gerou grande controvérsia. Relatórios ambientais alertaram que a operação exigiria grandes quantidades de água e resultaria na liberação de ácidos e produtos químicos em vastas áreas de terras aráveis. O impacto ambiental poderia se estender para a salinização das águas subterrâneas e a poluição dos rios locais.

O projeto enfrentou protestos massivos de comunidades locais e ambientalistas, levando o governo da Sérvia a cancelar o projeto em 2022, em meio à crescente oposição pública.