Foi o GTA 6? Vazamento expõe motivo das demissões na Rockstar

Mensagens internas vazadas nesta semana revelam que as demissões recentes na Rockstar não tiveram relação com divulgação de segredos corporativos, contrariando a versão inicial apresentada pelo estúdio. O material, divulgado pelo canal People Make Games, expõe conversas entre os 30 profissionais desligados e representantes sindicais.

Segundo o conteúdo vazado, os funcionários discutiam mudanças nas regras de uso do Slack. As mensagens tratavam da remoção de canais que permitiam comunicação fora do escritório, sem qualquer informação sobre projetos em desenvolvimento ou operações internas.

No início de novembro, a Rockstar havia afirmado que os demitidos compartilharam dados confidenciais com integrantes do sindicato, incluindo detalhes sobre futuros jogos e processos internos. As mensagens obtidas pelo People Make Games, porém, não citam conteúdos ligados a GTA 6 ou a sistemas de segurança da empresa, colocando em dúvida a justificativa oficial.

Como funciona o controle interno da Rockstar

A empresa mantém protocolos rígidos para evitar vazamentos, especialmente relacionados ao GTA 6. De acordo com o People Make Games, a equipe só pode acessar e-mails corporativos quando está fisicamente no escritório, e canais externos de comunicação são monitorados.

O episódio que deu origem à investigação ocorreu quando um dos profissionais compartilhou no Discord um aviso sobre as alterações no Slack. Parte da equipe não havia sido informada oficialmente, e o grupo decidiu questionar a gerência. O debate motivou a apuração interna que resultou no desligamento coletivo.

Os ex-colaboradores e o Independent Workers' Union of Great Britain afirmam que as demissões ocorreram por causa da atuação sindical. Já a Rockstar sustenta que houve exposição indevida de informações consideradas sensíveis.