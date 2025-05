Take-Two adia Grand Theft Auto VI para 2026 e ações caem 15%

A Take-Two Interactive anunciou o adiamento do lançamento de Grand Theft Auto VI para 26 de maio de 2026, empurrando a estreia do título mais esperado do setor para o próximo ano fiscal. A nova data representa um atraso significativo em relação à expectativa anterior, que previa a chegada do jogo no outono de 2025, no hemisfério norte.

A notícia teve impacto imediato no mercado financeiro. As ações da Take-Two caíram mais de 15% nas negociações de pré-mercado, refletindo a frustração de investidores e analistas que contavam com a performance comercial do jogo para impulsionar os resultados da empresa no curto prazo.

O título é tratado como um dos maiores lançamentos da história do entretenimento digital. Analistas estimam que o novo GTA poderá gerar até US$ 3 bilhões apenas no primeiro ano de vendas, uma cifra que colocaria o game à frente de muitos blockbusters do cinema.

Strauss Zelnick, presidente e executivo-chefe da Take-Two, não detalhou os motivos da mudança no cronograma, limitando-se a dizer que a empresa está "comprometida com a excelência". O posicionamento segue o padrão da companhia, que tem histórico de priorizar a recepção crítica de seus jogos frente a cronogramas de mercado — uma postura que também marcou o desenvolvimento de títulos anteriores da Rockstar Games, estúdio responsável pela franquia.

Grand Theft Auto VI foi revelado oficialmente em dezembro de 2023 e desde então tem sido alvo de enorme expectativa do público e da imprensa. O jogo sucede GTA V, de 2013, que vendeu mais de 190 milhões de cópias até 2024 e se tornou o segundo título mais vendido da história dos videogames, atrás apenas de Minecraft.

Impacto no planejamento financeiro da empresa

O adiamento pressiona as projeções de receita da Take-Two para o ano fiscal de 2025. A companhia agora aposta em lançamentos intermediários e na continuidade das receitas com GTA Online e outras franquias já estabelecidas, como NBA 2K e Red Dead Redemption, enquanto tenta conter a reação negativa de acionistas.

Ao mesmo tempo, o movimento é mais um exemplo da complexidade crescente no desenvolvimento de jogos AAA, expressão usada para descrever projetos de grande orçamento e alto risco. O setor tem enfrentado atrasos recorrentes, seja por questões técnicas, mudança de escopo ou ajustes estratégicos.