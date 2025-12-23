Lady Gaga irá transmitir show exclusivo no YouTube no Natal

O Natal dos Little Monsters será animado.

Lady Gaga anunciou que vai transmitir um show exclusivo no YouTube nesta quarta-feira, 24. O filme-concerto Lady Gaga in Harlequin Live — One Night Only estreia por volta das 2h da manhã do dia 25, no horário de Brasília, e ficará disponível gratuitamente na plataforma.

O projeto registra uma apresentação única realizada no Belasco Theatre, no centro de Los Angeles, em 30 de setembro de 2024. Na ocasião, a cantora apresentou ao vivo, pela primeira vez, todas as faixas do álbum Harlequin, além de músicas inéditas incluídas no repertório do disco.

A produção chegou a ser exibida antes apenas em uma sessão especial no Grammy Museum, acompanhada de um bate-papo entre a artista e o jornalista Chris Willman. Desde então, o show permaneceu inédito para o grande público.

Show na véspera de Natal

Gaga afirmou à Variety que a escolha da data tem um significado especial. “Temos algo que é muito especial para nós e ficamos realmente felizes em compartilhar com os fãs”, afirmou. “É um projeto meio rebelde. E, pelos padrões de Harlequin, o Natal é o momento perfeito para lançar algo rebelde.”

A cantora explicou que o lançamento foi planejado com cuidado. Inicialmente, a equipe decidiu adiar a divulgação para permitir que a apresentação ganhasse status quase mítico entre os fãs. “Achamos que não era o momento certo de lançar. Concordamos em deixar a história daquela noite crescer até parecer a hora certa. Então isso acabou virando um presente de Natal”, disse.

O show exclusivo

O show foi assistido por cerca de mil fãs e contou com arranjos mais crus e energéticos de canções como That’s Entertainment, That’s Life e When the Saints Go Marching In, além das músicas autorais Happy Mistake e Smile. A cenografia reproduz um apartamento desgastado, inspirado em imagens do encarte do álbum e em lembranças da fase inicial da carreira da artista.

Gaga destacou que a apresentação foi concebida para preservar a espontaneidade. “A ideia era capturar tudo na forma mais crua possível. Não ensaiamos muito, mas eu venho me preparando para isso há anos”, afirmou.

Harlequin concorre atualmente ao Grammy de melhor álbum de pop tradicional. Já o álbum Mayhem, lançado posteriormente, recebeu sete indicações. Mesmo com a agenda cheia, Gaga disse estar animada com a estreia pública do show. “Eu não conseguia acreditar que finalmente estava acontecendo”, afirmou após assistir ao filme no Grammy Museum.