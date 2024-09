Lady Gaga anuncia novo álbum 'Harlequin', com músicas de 'Coringa 2'

Lady Gaga está mais do que pronta para embarcar como Arlequina em "Coringa: Folia a Dois", que estreia na próxima quinta-feira, 3 de outubro. E para entrar no clima, a cantora acaba de anunciar o lançamento do álbum "Harlequin", com 13 faixas, duas delas diretamente relacionadas ao filme: "The Joker" e "Folie a Deux".

O álbum será lançado no dia 27 de setembro, próxima sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de música. O último disco lançado pela cantora foi "Top Gun: Maverick (Music From The Motion Picture), de 2022, para o filme estrelado por Tom Cruise. A faixa "Hold My Hand" chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Canção Original, mas Gaga acabou perdendo a estatueta para "Naatu Naaty" do filme "RRR".

A cantora e atriz é protagonista com Joaquin Phoenix no novo longa de Todd Phillips, exibido pela primeira vez no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Veja os nomes das músicas de 'Coringa: Folia a Dois'

"Good Morning"

"Get Happy"

"Oh, When the Saints"

"World on a String"

"If My Friends Could See Me Now"

"That's Entertainment"

"Smile"

"The Joker"

"Folie a Deux"

"Gonna Build a Mountain"

"Close to You"

"Happy Mistake"

"That's Life"

Quando estreia 'Coringa: Folia a Dois'

O filme estreia no dia 3 de outubro.

Qual é a sinopse de 'Coringa: Folia a Dois'?

Lutando contra sua dupla identidade, o comediante fracassado Arthur Fleck conhece o amor de sua vida, Harley Quinn, enquanto está preso no Hospital Estadual Psiquiátrico de Arkham.

Quem está no elenco de 'Coringa: Folia a Dois'

Além dos protagonistas Phoenix e Gaga, compõem o elenco Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung. A direção e o roteiro é de Todd Phillips e Scott Silver, que trabalhou no primeiro filme.