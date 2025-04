Coachella 2025: confira horários e onde assistir aos shows desse fim de semana

O Coachella Valley Music and Arts Festival 2025, que acontece em Indio, Califórnia, reunirá mais de 200 atrações em dez palcos espalhados pelo evento. Artistas de diversos gêneros musicais, como pop, rap, rock e música eletrônica, estarão presentes. Entre os destaques estão Lady Gaga, Enhypen, Kraftwerk, Green Day e os DJs brasileiros Vintage Culture e Alok.

Onde acontece o Coachella?



O festival, que ocorre anualmente desde 1999, é realizado no Empire Polo Club, em Indio, Califórnia. Considerado um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella já contou com nomes como Prince, Beyoncé, Paul McCartney, Lana Del Rey, Cansei de Ser Sexy, Ludmilla e Seu Jorge no seu line-up.

Quando acontece o festival?



O Coachella é realizado em dois finais de semana: o primeiro entre 11 e 13 de abril e o segundo entre 18 e 20 de abril. A programação é idêntica nos dois períodos.

Programação completa e horário dos shows

A maneira mais prática de acompanhar a programação e os horários do Coachella é por meio do aplicativo oficial do festival, disponível nas plataformas Android e iOS. A ferramenta oferece uma lista das atrações em ordem cronológica e separada por palco, permitindo que os fãs montem seu próprio calendário.

Atenção ao fuso horário



A diferença de horário entre Brasília e Califórnia é de quatro horas durante o período de abril. Ou seja, um show que começa às 21h no Coachella será transmitido às 3h da manhã no Brasil. Fique atento ao relógio para não perder suas apresentações preferidas!

Onde assistir ao Coachella 2025?



O festival será transmitido ao vivo no canal oficial do Coachella no YouTube. No entanto, apenas sete dos dez palcos terão seus shows transmitidos. Artistas como Vintage Culture, DESIREE, Annicka e Infected Mushroom não poderão ser assistidos pela plataforma.

Abaixo, confira alguns dos shows do festival, com horários já convertidos para o fuso horário de Brasília e os palcos onde as apresentações acontecerão.

Sábado (12/4)

Alok (20h10, Sahara)

Charlie XCX (23h15, Coachella Stage)

Enhypen (00h35, Sahara)

Green Day (1h05, Coachella Stage)

Travis Scott (3h40, Coachella Stage)

Domingo (13/4)