Cristina Buarque, cantora e compositora, morre aos 74 anos

Cristina Buarque, cantora e compositora conhecida por sua forte ligação com o samba tradicional, faleceu. A notícia foi confirmada neste domingo, 20 de abril, por seu filho, Zeca Ferreira, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Filha do renomado historiador Sérgio Buarque de Hollanda, Cristina era irmã dos artistas Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda.

banner tipo="canal-principal"]

Discreta e longe dos holofotes, ela vivia na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde comandava uma prestigiada roda de samba que reunia músicos e admiradores do gênero.

Veja a seguir a declaração feita pelo filho da artista, Zeca Ferreira, com um post nas redes sociais:

"Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? Mas foi isso a vida inteirinha dessa mulher que tivemos, nós 5, a sorte grande de ter como mãe. Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra. "Bom mesmo é o coro", ela dizia, e viveria mesmo feliz a vida escondidinha no meio das vozes não fosse esse faro tão apurado, o amor por revirar as sombras da música brasileira em busca de pequenas pérolas não tocadas pelo sucesso, porque o sucesso, naqueles e nesses tempos, tem um alcance curto. É imagem bonita e nítida mas desfoca as outras belezas que se perderiam na sombra não fossem essas pessoas imunes ao imediato. Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Farol, chefia, braba, a dona da porra toda. Vai em paz, mãe".