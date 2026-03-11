Kathryn Hahn será Mãe Gothel em live-action de Enrolados

A Disney confirmou que a atriz Kathryn Hahn interpretará a vilã Mãe Gothel no live-action de Enrolados. O anúncio foi divulgado pelo estúdio nas redes sociais na última segunda-feira, 10.

Hahn é conhecida por trabalhos em produções como "Agatha Desde Sempre". A personagem Agatha apareceu pela primeira vez no Universo Cinematográfico da Marvel, também da Disney, na série "WandaVision".

No filme, ela viverá a bruxa responsável por sequestrar Rapunzel ainda bebê e mantê-la isolada em uma torre.

Os protagonistas do longa também já foram definidos. Teagan Croft interpretará Rapunzel, enquanto Milo Manheim dará vida ao personagem Flynn Rider.

Na história original, Gothel cria Rapunzel como filha após raptá-la dos pais. A situação muda quando Flynn Rider encontra a torre e ajuda a protagonista em sua tentativa de liberdade.

Produção do projeto

O live-action será dirigido por Michael Gracey, de "O Rei do Show". O roteiro é assinado por Jennifer Kaytin Robinson, que trabalhou em "Thor: Amor e Trovão".

O projeto estava em pré-produção, mas foi pausado após o desempenho abaixo do esperado de Branca de Neve nos cinemas. O filme estrelado por Rachel Zegler arrecadou US$ 145 milhões mundialmente, contra um orçamento de US$ 270 milhões.

Até o momento, Enrolados segue sem previsão de estreia.

Veja o vídeo:

Os fãs já especulavam desde o início do ano que a atriz poderia interpretar a vilã, mas a confirmação veio apenas nesta semana.

O vídeo em que Kathryn Hahn faz o anúncio já acumula mais de oito milhões de visualizações.