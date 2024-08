Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e comédia, filmes e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a série de comédia Kaos e a série documental Os Piores Ex, sobre histórias impressionantes de traições, farsas e violência.

Ídolos do K-pop (Apple TV+)

Glamour e coragem se encontram quando os artistas de K-pop Jessi, CRAVITY e BLACKSWAN dão tudo de si para uma forma de arte que exige nada menos que perfeição. Ao longo de seis episódios, a série acompanha as superestrelas passando por provações e triunfos, quebrando barreiras culturais e musicais no K-pop com paixão, criatividade e determinação ao mesmo tempo que seguem seus sonhos.

Os Piores Ex (Netflix)

Dos criadores do fenômeno mundial "Moradores Indesejados", vem aí Os Piores Ex. Baseando-se na dúvida universal do quanto realmente conhecemos nossos parceiros, o novo formato conta histórias impressionantes de traições, farsas e violência. Mesclando depoimentos emocionantes, gravações com câmeras escondidas e reconstituições em animação, Os Piores Ex traz histórias de ex-relacionamentos perturbadores.

Kaos (Netflix)

Zeus aproveita seu status de todo poderoso há muito tempo. Até que um belo dia ele descobre uma ruga na testa. A neurose se instala, deixando o rei dos deuses paranoico, certo de que sua queda está próxima – e ele começa a ver sinais em toda parte.

Hades, o deus do submundo, era o confiável irmão de Zeus, mas está perdendo o controle de seus domínios sombrios. Há uma fila de mortos esperando para ser processados e eles estão ficando impacientes. Hera (Janet McTeer), rainha dos deuses, exerce seu domínio sobre a Terra e Zeus de um jeito muito particular. Mas seu poder e liberdade estão ameaçados pela paranoia crescente de Zeus, obrigando a rainha dos deuses a agir. Enquanto isso, Dionísio (Nabhaan Rizwan), o filho rebelde de Zeus, está descontrolado e prestes a entrar em uma disputa cósmica com o pai.

Na Terra, as pessoas querem mudanças, mas Poseidon (Cliff Curtis), deus dos mares, tempestades, terremotos (e cavalos), está mais preocupado com o tamanho do seu iate e o local da próxima festa. O bem-estar dos simples mortais não lhe interessa. Infelizmente para os deuses, alguns mortais estão começando a perceber isso.

Esses mortais, Riddy (Aurora Perrineau), Orfeu (Killian Scott), Caneus (Misia Butler) e Ari (Leila Farzad), têm histórias de vida bem diversas e estão cosmicamente ligados na batalha contra Zeus. Cada um deles tem um papel a interpretar e qualquer um deles pode ter o destino de derrubar os deuses.

Adam Sandler: Love You (Netflix)

Adam Sandler volta às origens com um novo stand-up dirigido por Josh Safdie (que estreia na direção de especiais de comédia).

Only Murders in the Building (Disney+)

Na quarta temporada de Only Murders in the Building, o trio de podcasters amadores luta com os eventos chocantes no final da terceira temporada em torno do dublê e amigo de Charles, Sazz Pataki.