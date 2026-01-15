Carreira

Ter inteligência emocional pode pode valer R$ 2,5 milhões na sua carreira

Pesquisa mostra que desenvolver inteligência emocional melhora performance, acelera promoções e aumenta seu salário

(Getty Images/Divulgação)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10h59.

Por muito tempo, a inteligência emocional foi vista como um “adicional” ao currículo, algo bom de ter, mas não essencial. No entanto, uma nova análise conduzida pelo especialista Kevin Kruse, CEO da LEADx, mostra que investir no desenvolvimento de inteligência emocional pode render mais de R$ 2,5 milhões ao longo da carreira.

Kruse avaliou dados de 1.499 profissionais de diferentes áreas e comprovou uma correlação direta entre altos níveis de inteligência emocional, performance acima da média e salários mais altos.

Veja os dados mais relevantes do estudo e como usá-los para acelerar sua jornada profissional. As informações foram retiradas de Forbes.

Mais inteligência emocional, mais performance

A cada aumento de 10% na inteligência emocional de um profissional, houve uma melhora significativa em sua performance. O ganho médio em autoavaliação foi de 0,2 a 0,3 ponto numa escala de 5, o suficiente para migrar de “médio” para “acima da média”, por exemplo.

Isso significa ser notado, promovido, valorizado.

O estudo também encontrou uma ligação direta entre níveis de inteligência emocional e salários mais altos. Um crescimento de 20% nessa habilidade correspondeu, em média, a R$ 75 mil a R$ 100 mil a mais por ano.

A habilidade que mais impacta: gestão de relacionamentos

A inteligência emocional é composta por quatro pilares:

  • Autoconsciência

  • Autogestão

  • Consciência social

  • Gestão de relacionamentos

A última delas — gestão de relacionamentos — foi a que mais impactou tanto performance quanto salário. Ela envolve comportamentos como:

  • Dar e receber feedback

  • Resolver conflitos com maturidade

  • Criar conexões genuínas no ambiente de trabalho

