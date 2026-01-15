Ter inteligência emocional pode pode valer R$ 2,5 milhões na sua carreira

Por muito tempo, a inteligência emocional foi vista como um “adicional” ao currículo, algo bom de ter, mas não essencial. No entanto, uma nova análise conduzida pelo especialista Kevin Kruse, CEO da LEADx, mostra que investir no desenvolvimento de inteligência emocional pode render mais de R$ 2,5 milhões ao longo da carreira.

Kruse avaliou dados de 1.499 profissionais de diferentes áreas e comprovou uma correlação direta entre altos níveis de inteligência emocional, performance acima da média e salários mais altos.

Veja os dados mais relevantes do estudo e como usá-los para acelerar sua jornada profissional. As informações foram retiradas de Forbes.

Mais inteligência emocional, mais performance

A cada aumento de 10% na inteligência emocional de um profissional, houve uma melhora significativa em sua performance. O ganho médio em autoavaliação foi de 0,2 a 0,3 ponto numa escala de 5, o suficiente para migrar de “médio” para “acima da média”, por exemplo.

Isso significa ser notado, promovido, valorizado.

O estudo também encontrou uma ligação direta entre níveis de inteligência emocional e salários mais altos. Um crescimento de 20% nessa habilidade correspondeu, em média, a R$ 75 mil a R$ 100 mil a mais por ano.

A habilidade que mais impacta: gestão de relacionamentos

A inteligência emocional é composta por quatro pilares:

Autoconsciência

Autogestão

Consciência social

Gestão de relacionamentos

A última delas — gestão de relacionamentos — foi a que mais impactou tanto performance quanto salário. Ela envolve comportamentos como:

Dar e receber feedback

Resolver conflitos com maturidade

Criar conexões genuínas no ambiente de trabalho

