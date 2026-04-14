Juliano vai sair? Brother se aproxima de Gabi em nova enquete do Paredão

 Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa

Juliano Floss (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Publicado em 14 de abril de 2026 às 08h28.

Na contagem regressiva para o fim do reality, o 16º Paredão do BBB 2026 foi formado na noite des domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.

Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".

O que dizem as enquetes?

O levantamento das 08h desta terça-feira, 13, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que Gabriela deve sair.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:.

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 19,29% x Gabriela 43,41% x Juliano Floss 37,03%
YouTube: Ana Paula Renault 9,78% x Gabriela 53,83% x Juliano Floss 36,85%
X (Twitter): Ana Paula Renault 4,04% x Gabriela 66,00% x Juliano Floss 29,93%
Instagram: Ana Paula Renault 3,75% x Gabriela 71,06% x Juliano Floss 25,19%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,87% x Gabriela 63,63% x Juliano Floss 30,65%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 57,56%, seguida por Juliano, com 32,65%, e Ana Paula, com 9,89%.

O levantamento soma 5.628.098 votos. Na parcial anterior, Gabriela tinha 59,66%. Agora, aparece com 59,69%, uma leve oscilação de 0,03 ponto percentual para cima.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras./

Nova Voldemort? Ralph Fiennes diz que atriz seria 'incrível' em seriado de 'Harry Potter'

'Super Mario Galaxy' tem a maior bilheteria de Hollywood em 2026; no mundo, filme chinês lidera

Jorginho, do Flamengo, recua e esclarece caso polêmico com Chappell Roan no Lollapalooza

'Sincerão' do BBB 26: participantes revelam atitudes que não repetiriam

João Fonseca vence algoz e avança para as oitavas do ATP de Munique

Como a dona do Ozempic que usar o ChatGPT na corrida contra o Mounjaro

Essa queijaria gaúcha começou com 140 vacas num Boeing e quer voar rumo ao R$ 1 bilhão