Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Gabi ou Juliano? Enquete revela quem deve sair hoje no Paredão

Dados do Votalhada mostram participante com saída quase certa nessa semana

Jordana: líder da semana, ela pode perder sua aliada no Paredão

Da Redação
Publicado em 14 de abril de 2026 às 13h05.

Na contagem regressiva para o fim do reality, o 16º Paredão do BBB 2026 foi formado na noite des domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.

Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".

O que dizem as enquetes?

O levantamento das 12h desta terça-feira, 13, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que Gabriela deve sair.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:.

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 20,08% x Gabriela 47,46% x Juliano Floss 32,45%
YouTube: Ana Paula Renault 9,83% x Gabriela 53,78% x Juliano Floss 36,85%
X (Twitter): Ana Paula Renault 4,05% x Gabriela 65,95% x Juliano Floss 30,00%
Instagram: Ana Paula Renault 3,75% x Gabriela 71,06% x Juliano Floss 25,19%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,88% x Gabriela 63,60% x Juliano Floss 30,68%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 58,76%, seguida por Juliano, com 31,21%, e Ana Paula, com 10,14%.

O levantamento soma 5.858.386 votos. Na parcial anterior, Gabriela tinha 57,56%. Agora, aparece com 58,76%, uma leve oscilação de 1,2 ponto percentual para cima.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras./

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

