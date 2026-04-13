Quem vai sair do BBB 26? Enquete parcial mantém rejeição de sister

BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º Paredão (Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 13 de abril de 2026 às 20h07.
O 16º Paredão do BBB 2026 foi formado na noite deste domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.
Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".
O levantamento das 18h desta segunda-feira, 13, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que Gabriela deve sair.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:.
Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 19,63% x Gabriela 50,19% x Juliano Floss 30,18%
YouTube: Ana Paula Renault 9,74% x Gabriela 53,78% x Juliano Floss 36,90%
X (Twitter): Ana Paula Renault 4,04% x Gabriela 66,15% x Juliano Floss 29,81%
Instagram: Ana Paula Renault 3,63% x Gabriela 71,25% x Juliano Floss 25,13%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,80% x Gabriela 63,73% x Juliano Floss 30,61%
Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 59,66%, seguida por Juliano, com 30,48%, e Ana Paula, com 9,95%.
O levantamento soma 4.962.597 votos. Na parcial anterior, Gabriela tinha 60,05%. Agora, aparece com 59,66%, uma leve oscilação de 0,39 ponto percentual para baixo.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.