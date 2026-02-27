Jonas e Marciele formarão um casal no BBB 26?

BBB 26: Aproximação entre participantes repercute dentro e fora da casa (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18h25.
A madrugada desta sexta-feira, 27, no Big Brother Brasil 26, ficou marcada por cenas que reacenderam os rumores de um possível envolvimento entre Marciele e Jonas Sulzbach.
Após conversas descontraídas e brincadeiras sobre carência, os dois acabaram dividindo uma mesma cama no Quarto Sonho de Voar, onde trocaram gestos de carinho ao deitarem lado a lado. Jonas chegou a dar um beijo nas costas da sister.
O clima entre eles chamou a atenção dos demais confinados. Em tom de provocação, a participante Gabriela comentou que “teve até beijinho”, enquanto brincadeiras e risadas circulavam pelo quarto.
A relação de proximidade também foi reforçada por outro episódio recente, na Festa do Líder, um dia depois da eliminação de Maxiane, aliada de Marciele que teve um affair com Jonas.
Apesar dos sinais de carinho, ainda é cedo para afirmar que Marciele e Jonas serão um novo casal dentro da casa. A dinâmica do jogo e as alianças entre os participantes influenciam esses momentos de intimidade, e nem sempre eles se transformam em um relacionamento mais sério ou duradouro.
As redes sociais não deixaram de repercutir a aproximação dos participantes após a saída de Maxiane. Para os usuários, é só questão de tempo para que o novo casal se forme:
Eita, que bateu um frio! 🥶 👀
Marciele abraça Jonas na piscina pra aquecer o brother. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/0IjdYxDfc5
— Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2026
até agora pensando que o Jonas (aliado) dela Marciele (amiga) nem esperaram o corpo de Maxiane (ex) esfriar kkkkkkk pic.twitter.com/gVg7bd2CAq
— POPTime (@poptime) February 27, 2026
Eu não acredito não, Charlene! Após a saída de Maxiane, Jonas e Marciele se deitaram de conchinha, nesta madrugada (27), no #BBB26.
— Hugo Gloss (@HugoGloss) February 27, 2026
Cowboy percebendo a aproximação entre Marciele e Jonas.
Jonas: "Cowboy, tu não sabe de nada inocente."
Marciele: "Cai no golpe."
Cowboy: "Caiu certinho." #BBB26 pic.twitter.com/CAc5HxYfWL
— Central Reality (@centralreality) February 27, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.