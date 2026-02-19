BBB 26: Alberto e Jonas ficam na frente de Babu como favoritos da edição

A eliminação de Marcelo no Big Brother Brasil 2026 na última terça-feira, 17, mexeu com o jogo — e com as enquetes.

Segundo levantamento do site Votalhada, com 24.342 votos, Ana Paula é a favorita ao prêmio após a saída do brother.

Ela soma 52,71% da preferência do público, com 12.830 votos.

Na sequência, aparecem Chaiany, com 13,53% (3.293 votos), e Alberto Cowboy, com 12,38% (3.013 votos).

Resultado da enquete da Votalhada

Ana Paula — 52,71% (12.830 votos) Chaiany — 13,53% (3.293 votos) Alberto Cowboy — 12,38% (3.013 votos) Jonas Sulzbach — 10,28% (2.502 votos) Babu Santana — 3,54% (862 votos) Milena — 1,83% (446 votos) Juliano Floss — 1,13% (276 votos) Leandro — 0,81% (198 votos) Marciele — 0,69% (168 votos) Jordana — 0,57% (139 votos) Gabriela — 0,56% (137 votos) Breno — 0,5% (121 votos) Edilson — 0,46% (111 votos) Solange — 0,43% (104 votos) Samira — 0,34% (82 votos) Maxiane — 0,25% (60 votos)

5º eliminado do BBB 26

Em um Paredão triplo entre Samira, Marcelo e Solange Couto, foi Marcelo quem recebeu a maioria dos votos do público e deixou a casa.

Com 68,56% dos votos, o pipoca se tornou o quinto eliminado da edição.

Como foi formado o 5º Paredão

O Líder Jonas indicou Marcelo diretamente à berlinda.

Na votação da casa, Jordana recebeu 10 votos e Samira, três.

Alberto, Breno e Solange Couto também estavam emparedados por não chegarem a um consenso durante o Bloco do Paredão. No entanto, na Prova Bate-Volta eles garantiram a permanência na casa.

Máquina do Poder e Prova do Líder

Na manhã de quarta-feira, 18, o BBB 26 estreou a dinâmica da Máquina do Poder.

A caixa de número 6 permite que o comprador vete uma pessoa da Prova Bate e Volta no domingo, 22.

O colar do poder ficou com Alberto Cowboy, que gastou 150 estalecas.

A edição desta quinta-feira exibirá a sexta Prova do Líder da temporada.

Onde assistir ao BBB 26

O programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças. Na maioria dos dias, começa por volta das 22h25. Às quartas, inicia às 23h30. Aos domingos, é exibido após o Fantástico.

No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas e conteúdos extras.

O BBB 26 tem duração aproximada de 100 dias, com previsão de término em 22 de abril de 2026.