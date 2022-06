Johnny Depp e Amber Heard: caderno detalhando julgamento é leiloado; veja valor

Um homem norte-americano está leiloando o caderno que ele mesmo levou ao julgamento do caso entre Johnny Depp e Amber Heard. Até o momento, o maior lance é de U$ 14.569 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 71 mil reais.

Larry Foreman, o homem por trás do leilão, afirma ao TMZ que o dinheiro do lance final será doado para o Hospital Infantil de Los Angeles. Ele conta ao site que suas anotações do julgamento mostram detalhes não vistos na TV, incluindo a reação dos jurados.

Foreman foi até o tribunal em Fairfax, Virgínia, para acompanhar o caso, mas disse que anotou seus pensamentos e observações "apenas para memórias pessoais". Os amigos, conta ele, o teriam convencido a voltar e escrever mais.

Por enquanto, 133 lances foram feitos. O caderno tem detalhes dos dias 23 a 26 do julgamento que, ao todo, durou seis semanas.

O caderno tem cerca de 20 páginas por dia e detalha o que foi "sentido" e dito no tribunal. Em uma das páginas na foto abaixo, é possível ler o que aparentam ser as observações de Foreman sobre o júri, como: "[ele está] caindo no sono, piscando muito" ou "ela não estava bebendo muita água antes da pausa, mas agora é quase constante. Ela não está interessada."