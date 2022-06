Demi Lovato anuncia shows em São Paulo e Belo Horizonte; saiba detalhes

A cantora Demi Lovato acaba de confirmar shows em São Paulo e Belo Horizonte dias antes de tocar no Rock in Rio. Fãs da artista americana que não tiveram a chance de garantir o ingresso para vê-la no Rio, agora podem tentar assistir ao show nas capitais de SP e MG.

Lovato volta ao Brasil com a turnê "Holy Fvck", que carrega o mesmo nome do álbum que será lançado em 19 de agosto. Veja datas, horários e como comprar ingresso para os shows da Demi Lovato em São Paulo e Belo Horizonte:

Quando serão os shows da Demi Lovato no Brasil?

Além do Rock in Rio no dia 4 de setembro, Demi Lovato irá tocar em São Paulo no dia 30 de agosto e em Belo Horizonte no dia 2 de setembro.

Onde serão os shows da Demi Lovato no Brasil?

Em SP, o show da cantora será no Espaço Unimed, na região da Barra Funda, antigo Espaço das Américas. Já em BH, Lovato irá se apresentar na Esplanada do Mineirão.

Quando começa a venda dos ingressos dos shows da Demi Lovato?

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, a venda de ingressos será pelo site da Eventim.

A data e horário do início das vendas, assim como os valores dos ingressos, ainda não foram confirmados. Eles serão adicionados na matéria quando a informação for disponibilizada.