Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 2; onde assistir ao vivo e horários

Amistoso da Seleção Brasileira na preparação para Copa, jogos da Liga das Nações e partidas do Brasileirão Série B marcam a quinta-feira de futebol.

Um dos principais jogos do dia será no inicio do dia. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul em Seul. A seleção, que pode não ter Neymar, faz jogo preparativo para Copa do Mundo. O técnico Tite quer aproveitar a partida para alinhar o estilo de jogo da equipe e melhorar até o Mundial.

Outro jogo entre seleções do dia será a partida entre Espanha e Portugal. As equipes, que estão classificadas para Copa, se enfrentam pela Liga das Nações Europeias. Com uma seleção renovada, a Espanha enfrenta Portugal de Cristiano Ronaldo.

No Brasil, a Série B continua. Vasco e Grêmio se enfrentam na décima rodada da competição. Na segunda colocação, o Vasco recebe o Grêmio, que está em quinto lugar e quer entrar no G4. As equipes estão separadas por quatro pontos.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, quinta-feira, 2

Brasileirão Série B

20h - Vasco x Grêmio - Premiere

21h30 - Guarani x Vila Nova - Premiere

21h30 - Sport x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Amistosos de seleções

8h - Coreia do Sul x Brasil - TV Globo e SporTV

23h - México x Uruguai - ESPN e Star+

Liga das Nações

13h - Estônia x San Marino - Star+

13h - Chipre x Kosovo - ESPN 4 e Star+

13h - Bulgária x Macedônia do Norte - SporTV

15h45 - Espanha x Portugal - ESPN e Star+

15h45 - Republica Tcheca x Suíça - SporTV

15h45 - Eslovênia x Suécia - Star+

15h45 - Irlanda do Norte x Grécia - ESPN 4 e Star+

