Jovem é aprovada em 231 universidades e recebe R$ 75 milhões em bolsas de estudo nos EUA

Madison Crowell é uma jovem de 18 anos de Hinesville, Geórgia. Ela finalmente realizará seu sonho neste ano de ingressar numa universidade. A escolhida foi a High Point University, na Carolina do Norte, que ofereceu bolsa integral a Madison.

O caso é que Crowell conseguiu um feito e tanto, digno de destaque de reportagem da ABC: ela foi aceita em nada menos que 231 universidades, tendo recebido US$ 14,7 milhões em bolsas de estudo para ajudar a financiar seu sonho.

"Eu queria me inscrever em tantas escolas quanto antes... porque venho de uma área de baixa renda da Geórgia e por isso quero mostrar às crianças aqui no condado de Liberty que é possível ser aceito não apenas nas escolas locais. como Georgia Southern [Universidade] e Savannah [Technical College], mas que você pode ser aceito em escolas como a Universidade do Alabama e a Universidade do Colorado e [escolas] que você acha que podem estar fora de seu alcance, mas que estão definitivamente ao seu alcance", disse Crowell ao “Good Morning America”.

Crowell disse que ela e seus pais estão se preparando para ela ir para a faculdade desde que ela era uma menina, mas quando ela estava no ensino médio seus preparativos aceleraram, fazendo viagens para conhecer faculdades sempre que podiam. Ela também disse que assumiu um compromisso consigo mesma, sabendo que queria seguir carreira na área médica e se especializar na parte de exercícios físicos.

E com tantas aprovações assim, será que ela tem algumas dicas para ter sucesso na vida universitária?

“Sempre priorize você. Não torne este processo de inscrição em faculdades mais estressante do que o necessário. Sempre reserve um tempo para si mesmo, saia com seus amigos e familiares. Faça coisas que você gosta para não ficar exausto."

E teríamos uma segundo dica? “A segunda coisa é manter-se organizado. Manter-se organizado varia de pessoas para pessoa, então [certifique-se] de encontrar algo que funcione para você e sua família.”

E finalmente a última dica: “A terceira coisa é sempre manter uma visão positiva sobre isso tudo, porque pode ser um pouco cansativo. Você deve ter a garantia de que está tendo alternativas para liberar um pouco de energia.”