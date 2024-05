Filme com Brad Pitt sobre Fórmula 1 pode ser um dos mais caros da história

Brad Pitt está trabalhando há alguns anos em um filme que trata da vida de dois pilotos de Fórmula 1. O longa, que tem Lewis Hamilton como produtor, começou a ser rodado no ano passado, mas foi forçado a suspender os trabalhos por causa da greve dos atores, Agora, o projeto está de volta com um orçamento que pode torná-lo um dos filmes mais caros já feitos.

O filme de F1, que ainda não tem título, seguirá um piloto mais velho que é chamado de volta ao esporte ao lado de uma jovem estrela. Até agora, algumas imagens foram vazadas de Pitt e Damson Idris durante a preparação para eventos de F1 em lugares como Silverstone. A equipe do filme estava até na pista no Grande Prêmio da Hungria.

Mas alguns problemas já começaram a aparecer. Segundo reportagem do Quartz, o orçamento do filme pode ultrapassar US$ 300 milhões, com esse número calculando atrasos na produção por causa da greve de 118 dias no ano passado e o preço de colocar atores em carros de corrida reais.

Para o filme, as máquinas modificadas da Fórmula 2 foram feitas para se parecerem mais com carros de F1. Pitt e Idris foram colocados na pista, com todos os seus movimentos capturados na cabine. Isto traz custos de produção e medidas de segurança adicionais. Tudo isso tem um preço.

O orçamento de US$ 300 milhões coloca a produção de automobilismo ao lado de filmes como ‘Missão Impossível: Dead Reckoning’, que também teve um foco particular no realismo, e o filme original “Avatar”. Por causa dos custos altíssimos, o filme de F1 precisará arrecadar mais de US$ 750 milhões nas bilheterias para atingir o ponto de equilíbrio depois que gastos com marketing e distribuição forem levados em conta.