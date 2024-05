'Duna 2' chega ao streaming em maio; veja data e como ver online

Alguns meses depois de sair das salas de cinema, "Duna: Parte 2", o sucesso de mais de US$ 600 milhões em bilheteria, chega ao streaming em breve. E dessa vez, fora das lojas e sem valor adicional ao da assinatura.

A nova adaptação do clássico da ficção científica, escrito por Frank Herbert em 1965, estreou nos cinemas no dia 29 de fevereiro. Segunda parte de uma trilogia, a trama gira em torno de Paul Atreides, o messias que inicia uma guerra santa para salvar o planeta desértico de Arrakis da exploração da especiaria, item valioso para viagens espaciais e poderoso entorpecente. Em busca de vingança pela exterminação da Casa Atreides, ele se une aos fremen, povo nativo do deserto, para reequilibrar as forças do universo.

Onde assistir 'Duna 2' no streaming?

Segundo a Warner Bros. Pictures, "Duna: Parte 2" chega à plataforma da Max, de forma gratuita, no dia 21 de maio.

O filme também está disponível nas lojas das plataformas Prime Video e Apple TV+.

Onde assistir o primeiro filme de 'Duna'?

O primeiro longa-metragem da trilogia já está disponível nas plataformas da Max e Prime Video.

Quem está no elenco de 'Duna 2'?

O segundo filme apresentou novos personagens como a Princesa Irulan (Florence Pugh) e o sanguinário Feyd Rautha (Austin Butler), duas adições certeiras a um elenco de estrelas já reconhecidas em Hollywood, composto por Zendaya, Javier Barden, Christopher Walken, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Stellan Skarsgård.

Seguindo a trajetória do primeiro filme, a nova estreia foi gravada nos desertos de Abu Dhabi e da Jordânia, além dos sets em Budapeste (Hungria) e na Itália.