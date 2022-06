Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta, 02

A Sessão da Tarde desta quarta-feira, 2 de junho, irá passar o filme "Recém-Casados" (em inglês, "Just Married"), às 15h30 no horário de Brasília. A comédia romântica é dirigida por Shawn Levy.

Os jovens Sarah e Tom se casam e partem para a Europa. A lua de mel é complicada e cheia de imprevistos, mas tudo fica ainda pior com a chegada do ex-namorado de Sarah, enviado pelos pais da moça para tentar acabar com o casamento.

"Recém-Casados" tem Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, David Moscow, Monet Mazur e David Rasche no elenco.

Assista ao trailer:

Que horas passa Sessão da Tarde?

O programa de televisão da TV Globo é exibido de segunda a sexta-feira, às 15h30 no horário de Brasília.

LEIA TAMBÉM: