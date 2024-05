De Roberto Carlos a Beyoncé: quem são os artistas que estão ajudando as vítimas das chuvas no RS

Diante das tragédias e estragos provocados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, artistas do Brasil e do mundo ficaram sensibilizados e estão promovendo iniciativas de apoio às vítimas das enchentes.

Diversas celebridades estão fazendo divulgações de suas doações ao governo do estado ou para ONGs que atuam na região. Outros estão compartilhando os pedidos de ajuda por meio de instituições ou entidades parceiras, que ajudam nas operações de resgate ou fornecem alimentos e recursos de necessidade básica aos gaúchos.

As ações foram mobilizadas por personalidades conhecidas, como Roberto Carlos, Gisele Bündchen, Fernanda Montenegro, Vicent Martella, Viola Davis, Beyoncé, as bandas Metallica e Guns N' Roses, entre outros.

Veja a seguir a lista de artistas que estão ajudando as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Beyoncé

A BeyGOOD, ONG da renomada artista americana, compartilhou o código Pix para facilitar o envio de doações ao estado. Os fundos arrecadados serão direcionados para a Central Única das Favelas (Cufa), uma parceira da entidade. Essa iniciativa demonstra o compromisso da BeyGOOD em contribuir para o auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, em parceria com uma organização reconhecida por seu trabalho em comunidades vulneráveis.

“Você pode se juntar ao BeyGOOD para ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias e de mudança de vida com qualquer quantia que seu coração e a situação atual permitirem”, diz uma postagem no Instagram.

A chave Pix compartilhada é doacoespaypal@cufa.org.br.

Viola Davis

Querida entre os brasileiros, a atriz americana Viola Davis declarou em suas redes sociais que está "rezando pelo Rio Grande do Sul". Ela publicou um vídeo que mostra o desastre ao som de "Querência Amada", um hino local.

Gisele Bündchen

Nascida no Rio Grande do Sul, Gisele compartilhou nas redes sociais um vídeo em inglês no qual relata a situação do estado. Ela pede aos seus seguidores que enviem doações por meio do site da Brazil Foundation.

A ação destaca a preocupação da modelo com sua terra natal e sua mobilização para ajudar os necessitados durante a crise das chuvas no estado.

Fernanda Montenegro

Em seu perfil no Instagram, Fernanda Montenegro anunciou que realizará uma leitura do texto “A Cerimônia do Adeus”, de Simone de Beauvoir, para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul.

O evento será em 15 de maio no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, às 20h.

Roberto Carlos

O "Rei" anunciou na última semana a doação de R$ 200 mil para o Rio Grande do Sul, além de um show que será realizado para arrecadar recursos. Por enquanto, a data não foi divulgada pela equipe do cantor.

Metallica

A fundação All Within My Hands, criada pela banda Metallica, também anunciou ajuda para o Rio Grande do Sul de US$ 100 mil para a organização humanitária Direct Relief, parceira deles, para auxílio das vítimas.

Luan Santana

O cantor sertanejo realizou um show beneficente neste sabado, 11, com o objetivo de arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. No Instagram, ele anunciou a iniciativa e compartilhou um código para facilitar as doações em dinheiro.

Vincent Martella

Conhecido pela série "Todo Mundo Odeia o Chris", Vicent Martella compartilhou a foto do código Pix postado pelo cantor Luan Santana.

O atot deu o que falar no Brasil neste ano, depois de ter recebido com carinho os comentários dos fãs brasileiros da série de coméda.

Guns N'Roses

O Guns N' Roses compartilhou informações sobre a situação atual do estado do Rio Grande do Sul (RS). Nas últimas semanas, chuvas intensas têm assolado várias cidades do estado devido à passagem de um ciclone extratropical.

A banda se solidarizou com a tragédia ambiental e fez um apelo por ajuda às vítimas das enchentes no estado gaúcho. “Nossos pensamentos estão com todos no Rio Grande do Sul, enquanto enchentes históricas atingem o Sul do Brasil”.

Slash

Um dos principais músicos do rock, o guitarrista Slash compartilhou fotos da capital Porto Alegre em seu perfil do Instagram e prestou solidariedade às vítimas.

“Pensando em todos os meus amigos de Porto Alegre que sofrem com esse desastre de enchente. Boa sorte para vocês. Esperamos que a água baixe muito em breve!”, declarou.

Estado de Calamidade

Nesta segunda-feira, 13, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou que o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram no estado subiu para 147.

Na noite de domingo, foram registradas 145 mortes. Já o número de desaparecidos reduziu para 127 na atualização mais recente. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por conta dos temporais e mais de 2 milhões foram afetadas.