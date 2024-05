'The Last of Us': Max libera primeiras fotos de Joel e Ellie na 2ª temporada; veja imagens

Depois do sucesso estrondoso da primeira temporada, "The Last of Us" está com motores aquecidos para a produção do segundo ano da série. Nesta quarta-feira, 15, a Max liberou as primeiras imagens de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey).

O título ainda não ganhou data de estreia, mas os produtores estimam que a segunda temporada seja lançada no começo de 2025. As gravações começaram em fevereiro deste ano, bastante afetadas, no ano anterior, pela greve dos atores e dos roteiristas.

Veja as fotos da 2ª temporada de 'The Last of Us'

O que esperar da 2ª temporada de The Last of Us?

O segundo ano da série deve abordar somente um pedaço do segundo jogo da franquia, visto que os dois produtores do título, Craig Mazin e Neil Druckmann, já anunciaram que o conteúdo será desenvolvido em mais de uma temporada.

A nova fase vai introduzir personagens como Abby, Dina e Jesse, interpretados por Kaitlyn Dever, Isabela Merced e Young Mazino, respectivamente. O elenco ainda terá adições de Danny Ramirez, Taty Gabrielle, Ariela Barer e Spencer Lord.

Como assistir todos os episódios de The Last of Us?

A HBO Max contém, agora, todos os episódios da primeira temporada de The Last of Us disponíveis em seu catálogo.

Quem é Pedro Pascal?

Com 47 anos e nascido em Santiago (Chile), Pascal teve logo no início da vida um momento decisivo: os pais escaparam do país latino para fugir do regime ditador de Augusto Pinochet. Ele cresceu na Califórnia, e em San Antonio, no Texas, até se formar na universidade de Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York (Estados Unidos), com o sonho de se tornar ator.

A trajetória de Pedro no cinema era, no início, recheada de participações especiais e filmes do cenário underground. Alguns momentos de tela em Buffy, outro em Law and Order, um personagem em The Goof Wife, uma participação em CSI, nada muito além disso. A verdadeira mudança veio em 2014, quando a HBO viu nele um casamento perfeito para o papel do sedutor Oberyn Martell, em Game of Thrones — na época, uma das séries com a maior audiência e público cativo.

De lá para cá, a ocupação profissional de Pascal deu um salto considerável. De Game of Thrones, a Netflix o contratou para interpretar "We Can be Heroes", um filme para crianças. Depois, convidou-o a viver Javier Peña na série Narcos, ao lado do brasileiro Wagner Moura.

O papel foi tão produtivo que chamou a atenção da 20th Century e, em 2017, ele estrelou como um dos personagens em Kingsman: O Círculo Dourado, sua porta de entrada para a Disney. Foi só em 2019, no entanto, que ele iniciou seu papel como protagonista em The Mandalorian, série de grande sucesso da marca do Mickey, e conquistou seu público cativo: a Geração Z e os Millennials, os novos 'tiktokers'. E claro, o papel de Joel em The Last of Us, seguindo a mesma premissa de um personagem com mais afinidade paternal, só reforçou esse sucesso.

Os jovens se afeiçoaram ao papel do mascarado mandaloriano e do protetor Joel, mas quando conheceram o ator mais à fundo, forneceram a ele um palco fértil para além da atuação: um 'abre alas' dos famosos mais admirados pela personalidade e pelo ativismo diante de várias causas sociais.