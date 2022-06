Em 1º jogo após início da guerra, Ucrânia vence Escócia e fica perto da Copa do Mundo

Na primeira partida oficial desde a invasão da Rússia, a seleção da Ucrânia venceu a Escócia por 3 a 1, em Glasgow, e está a um jogo da Copa do Mundo no Catar.

Os gols da partida foram marcados por Yarmolenko, Yaremchuk e Dovbyk, para os ucranianos, e McGregor, para os escoceses. O jogo estava agendado para acontecer em março, porém, foi adiado por conta da guerra na Ucrânia.

A seleção do país não fazia um jogo oficial desde novembro do ano passado e alguns atletas que atuam em clubes ucranianos não atuaram neste ano. Os jogadores ucranianos entraram em campo enrolados em bandeiras do país. Também foi possível visualizar no estádio bandeiras e cartazes em apoio aos ucranianos.

Após a vitória, a seleção ucraniana enfrenta o País de Gales no próximo domingo, em Cardiff, às 13h. Quem vencer entrará no Grupo B da Copa, que tem Inglaterra, Estados Unidos e Irã.

Se conseguir a classificação, será a segunda participação da Ucrânia em Copas do Mundo. A primeira foi em 2006, quando perdeu nas quartas de final para a Itália, que foi a campeã daquela edição. Caso a seleção do País de Gales vença, irá para Copa pela primeira vez desde 1958.

