Jogos da Copa mudam de horário e Globo tem que se reorganizar; veja como fica a programação

A programação da TV Globo irá mudar após o término da segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. A mudança é por conta dos jogos nessa rodada serem no mesmo horário. A emissora, que antes exibia quatro jogos por dia, irá exibir apenas dois.

Os horários que a Globo irá transmitir jogos, serão ao 12h e 16h. Com a mudança, retornam os programas "Encontro com Patrícia Poeta", às 9h30, "Mais Você, às 10h15, e a reapresentação da novela "Chocolate com Pimenta", às 15h.

Os horários dos jogos do mundial mudam conforme a fase da competição. Nas primeiras rodadas, em que são exibidos apenas um jogo em cada horário, a emissora realiza essas modificações para conseguir transmitir todos os jogos.

O número de partidas mostradas por dia na TV Globo, voltarão a diminuir após as quartas de final. As semifinais, a disputa do terceiro lugar e a final, irão gerar novas mudanças. Nesta terça-feira, 29, a Globo transmite os jogos Holanda x Catar, ao 12h e Pais de Gales x Inglaterra, às 16h.

