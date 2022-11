Príncipe Harry e Meghan Markle estariam separados, afirma especialista em realeza britânica

O famoso casal príncipe Harry e Meghan Markle pode estar prestes a acabar. De acordo com a especialista em realeza britânica, Lady Colin, eles estariam inclusive preparando o anúncio do divórcio.

Colin é reconhecida por antecipar algumas das principais notícias da família real e, de acordo com as fontes da especialista, o anúncio está esperando apenas pela decisão dos advogados para divisão de bens e demais questões contratuais.

"Harry quis se separar de Meghan. Eles chegaram a um acordo de divórcio neste momento em que, supostamente, ainda estão juntos", disse Colin. "De acordo com o que eu ouvi, e quem me contou isso foram duas fontes confiáveis, Meghan o 'empurrou' para uma direção a qual Harry não queria ir", informou a especialista em seu canal no YouTube.

"O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa", continuou ela.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Casamento conturbado

O príncipe e Meghan haviam se casado em maio de 2018 e, diante de uma enorme onda de preconceitos — posto que Meghan é afrodescendente —, o casal decidiu deixar a realeza britânica. Na época, os motivos estavam relacionados à construção de um novo papel dentro da instituição, além da independência financeira. Em 2020, eles se mudaram para os Estados Unidos.

Uma série de escândalos se procedeu a partir disso a ponto de que, no ano seguinte, em uma entrevista do casal à Oprah Winfrey, Meghan afirmou que Catherine — na época princesa de Gales, esposa de William — a fez chorar.

Na entrevista, eles também comentaram da ocasião em que um membro da realeza, cujo nome não foi revelado, chegou a especular qual seria a cor da pele dos filhos do casal.

Ainda assim, após a morte da rainha Elizabeth II, Harry e Meghan herdaram os títulos de príncipe e princesa de Gales.

O casal tem dois filhos: Archie Harrison, de 3 anos, e Lilibet Diana, de 1 ano.

LEIA TAMBÉM:

Morte da rainha pode favorecer a reconciliação de Harry e Meghan com a família

Tudo em paz? O aceno de Charles a Harry e Meghan no primeiro discurso do rei