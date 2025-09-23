Jogo da Steam é removido após golpe de mais de US$ 150 mil em criptomoedas

A plataforma Steam retirou do ar o jogo BlockBlasters, identificado como responsável por roubar mais de US$ 150 mil em criptomoedas de jogadores e streamers, segundo informações do site Theverge.

O título gratuito, publicado pela desenvolvedora Genesis Interactive, disfarçava um malware conhecido como cryptodrainer.

Segundo o grupo de rastreamento vx-underground, criminosos atraíram vítimas por meio de uma campanha de spearphishing, oferecendo pagamento para que streamers promovessem o jogo.

"Infelizmente, o jogo do Steam era, na verdade, um cryptodrainer disfarçado de videogame legítimo", segundo o grupo no X.

Em 30 de agosto, o software recebeu uma atualização que incluía o código malicioso, embora já estivesse disponível no Steam desde 30 de julho, de acordo com o Bleeping Computer.

Streamers entre as vítimas

Entre os prejudicados está o letão Raivo Plavnieks (Rastaland.TV), que relatou ter perdido US$ 32 mil arrecadados para seu tratamento contra câncer. O episódio expôs a vulnerabilidade de criadores de conteúdo que receberam propostas para divulgar o jogo.

Antes da remoção, o BlockBlasters havia acumulado mais de 200 avaliações “muito positivas” na loja. A fraude só foi descoberta após relatos de perdas financeiras significativas.

Além disso, o Steam também já removeu outros títulos relacionados a infecções de malware em computadores Windows, como PirateFi, Sniper: Phantom's Resolution e Chemia. A Valve, responsável pela plataforma, ainda não comentou o caso.