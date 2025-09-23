Brasileiros seguem otimismo do Fed e investem quase R$ 50 milhões em fundos de criptomoedas

Os aportes do Brasil em fundos de criptomoedas chegaram a US$ 9,3 milhões, R$ 49,7 milhões, no acumulado semanal de sexta-feira, 19.

De acordo com o relatório da CoinShares, a pressão compradora de produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas aumentou no final do período, após o Federal Reserve (Fed) cortar em 0,25% os juros de sua taxa básica anual.

Globalmente, o total de entradas líquidas chegou a US$ US$ 1,91 bilhão, sendo US$ 746 milhões entre quinta e sexta-feira, após a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), colegiado decisório de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos.

Regionalmente, além do Brasil, EUA, Alemanha, Suíça, Canadá e Austrália também se movimentaram no azul, por meio de respectivas entradas líquidas de US$ 1,79 bilhão, US$ 51,6 milhões, US$ 47,3 milhões, US$ 21 milhões e US$ 7,8 milhões. Pelo contrário, Suécia e Hong Kong sacaram respectivos líquidos de US$ 13,6 milhões e US$ 3,1 milhões.

No acumulado mensal, os aportes líquidos de investidores nacionais em fundos cripto chegou a US$ 10,4 milhões com recuo de líquidos US$ 70 milhões no acumulado anual. Em relação ao total de ativos sob gestão (AuM), o Brasil avançou a US$ 1,73 bilhão e se manteve na sexta posição. Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Canadá, e Suécia também mantiveram suas posições ao encerrarem a semana com respectivos AuM de US$ 167,02 bilhões, US$ 8,03 bilhões, US$ 7,63 bilhões, US$ 7,26 bilhões e US$ 3,99 bilhões.

Pela aferição de criptoativos da gestora de criptomoedas, os fundos em Bitcoin e Ethereum alcançaram por respectivos líquidos de US$ 977 milhões US$ 772 milhões. No entanto, os ETPs de Solana e XRP também mostraram força, por respectivas entradas líquidas de US$ 127,3 milhões e US$ 69,4 milhões, enquanto os fundos em Sui avançaram em US$ 2,1 milhões em aportes líquidos.

Por criptoativos, as principais entradas líquidas foram iShares Bitcoin Trust ETF (US$ 871,6 milhões), iShares Ethereum Trust ETF (US$ 517,6 milhões), 2X Ether ETF (US$ 162,3 milhões), Grayscale BITCN Mini TRU ETF (US$ 39,6 milhões) e Fidelity Wise Origin Bitcoin (US$ 34,6 milhões). Em direção contrária, as saídas líquidas foram capitaneadas por Grayscale Bitcoin Trust ETF (US$ 86,6 milhões), Grayscale Digital Large Cap (US$ 44,1 milhões), Bitwise Bitcoin ETF (US$ 29,6 milhões), 3iq Ether Staking ETF (US$ 9,6 milhões) e ProShares Bitcoin ETF-USD (US$ 9,2 milhões).

Na semana anterior, os aportes nacionais em fundos de criptomoedas subiram para US$ 28,8 milhões.

