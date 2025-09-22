Mercado de criptomoedas perde R$ 9 bilhões em 24 horas após correção intensa

O mercado de criptomoedas enfrentou uma forte onda de liquidações nas últimas 24 horas. O setor perdeu mais de US$ 1,7 bilhão (R$ 9,12 bilhões, na cotação atual) em contratos de preços futuros entre o domingo, 21, e esta segunda-feira, 22, com o ether liderando as perdas no período após uma queda intensa.

Os dados foram reunidos pela plataforma CoinGlass, que mostra que praticamente todas as perdas — US$ 1,61 bilhão — ocorreram em contratos futuros do tipo long. Esses contratos projetam um preço maior do ativo que a cotação no momento em que o investimento é realizado.

Já os contratos do tipo short registraram apenas US$ 97 milhões em liquidações. Esses contratos envolvem a projeção de que o ativo terá um preço menor que a cotação no momento do investimento. A divisão por ativos também mostra uma concentração em grandes criptomoedas.

O ether lidera as perdas, um cenário incomum em momentos de grandes liquidações no mercado, com os contratos do ativo registrando US$ 506 milhões em liquidações. O bitcoin está na segunda posição, com US$ 289 milhões liquidados, seguido pela Solana, com US$ 97 milhões.

A CoinGlass aponta ainda que 401 mil investidores foram atingidos pela nova onda de liquidações no mercado de preços futuros. A maior liquidação individual registrada ocorreu na corretora de criptomoedas OKX, com uma perda de US$ 12,74 milhões.

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que o mercado de criptomoedas estava "excessivamente alavancado" após a última reunião de política monetária do Federal Reserve na última quarta-feira, 17, com corte de juros nos Estados Unidos.

O cenário "aumentou a vulnerabilidade a correções", resultando na onda de perdas registrada atualmente. Entretanto, Galhardo avalia que "apesar da intensidade do movimento, a estrutura de alta permanece", indicando espaço para altas futuras.

"Avanços regulatórios, a aceleração na aprovação de ETFs à vista de outros criptoativos e a crescente adoção institucional sustentam a tese de fluxo positivo no médio e longo prazo. Nesse contexto, a queda se mostra mais como uma limpeza técnica, criando oportunidade para a montagem de posições", afirma.

