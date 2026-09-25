A corrida pelas duas vagas de Alagoas no Senado apresenta um cenário de empate técnico triplo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25.

No cenário consolidado, que soma as duas opções dos eleitores, Marina JHC (PSDB) registra 23%, seguida de perto por Renan Calheiros (MDB) com 22% e Arthur Lira (PP) com 20%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Na sequência, Davi Davino Filho (Republicanos) registra 17% das intenções de voto. Dr. Wanderley (MDB) aparece com 6% e Alexandre Fleming (UP) com 1%. Mariedson (Democrata) não pontuou.

O índice de eleitores que não souberam ou não quiseram responder chega a 6%, enquanto os votos brancos e nulos somam 5%.

Na estratificação do primeiro voto para o Senado, Renan lidera isoladamente com 28%, à frente de Marina JHC com 22% e Arthur Lira com 21%. O candidato Davi Davino pontua com 17% neste recorte.

Já no cenário de segundo voto, a dinâmica se inverte e Marina JHC assume a ponta com 24% das intenções. Em seguida, aparecem Arthur Lira com 20%, Davi Davino Filho com 17% e Renan recua para 12%. Brancos e nulos representam 8% no segundo voto, enquanto os indecisos somam 10%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 21 a 24 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo AL-06597/2026.