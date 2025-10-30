Lançamentos da Apple TV em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Apple TV: o que entra no catálogo em novembro de 2025 (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18h09.
Novembro será um mês repleto de estreias na Apple TV, com uma programação diversificada de séries de ficção científica, comédias premiadas, documentários e novas temporadas de produções de sucesso.
A plataforma apresenta desde a estreia de Pluribus, do aclamado Vince Gilligan, até a chegada do episódio final de The Morning Show, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.
Destaques incluem o aguardado retorno de Palm Royale para sua segunda temporada e o documentário premiado Embaixo da Luz de Neon, que conta a história comovente de duas poetas enfrentando um diagnóstico de câncer.
Confira abaixo a programação completa: