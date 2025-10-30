Casual

Lançamentos da Apple TV em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Destaques incluem o episódio final de 'The Morning Show', a estreia de 'Pluribus' e o retorno de 'Palm Royale'

Apple TV: o que entra no catálogo em novembro de 2025 (Divulgação)

Da Redação
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18h09.

Novembro será um mês repleto de estreias na Apple TV, com uma programação diversificada de séries de ficção científica, comédias premiadas, documentários e novas temporadas de produções de sucesso.

A plataforma apresenta desde a estreia de Pluribus, do aclamado Vince Gilligan, até a chegada do episódio final de The Morning Show, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Destaques incluem o aguardado retorno de Palm Royale para sua segunda temporada e o documentário premiado Embaixo da Luz de Neon, que conta a história comovente de duas poetas enfrentando um diagnóstico de câncer.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Apple TV em novembro de 2025?

Séries que entram na Apple TV em novembro de 2025

  • Pluribus | 07/11/2025
  • Palm Royale: Temporada 2 | 12/11/2025
  • The Morning Show: Temporada 4 (final) | 19/11/2025
  • WondLa - A Trilogia: Temporada 3 | 26/11/2025
  • Planeta Pré-Histórico: Era do Gelo | 26/11/2025

Filmes que entram na Apple TV em novembro de 2025

  • Embaixo da Luz de Neon | 14/11/2025
  • Plano em Família 2 | 21/11/2025

Conteúdo Infantil e Família

  • Charlie Brown e o Dia de Ação de Graças | 15/11/2025 - 16/11/2025

Documentários

  • Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin - episódio final | 28/11/2025
