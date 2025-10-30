Lançamentos da Apple TV em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Novembro será um mês repleto de estreias na Apple TV, com uma programação diversificada de séries de ficção científica, comédias premiadas, documentários e novas temporadas de produções de sucesso.

A plataforma apresenta desde a estreia de Pluribus, do aclamado Vince Gilligan, até a chegada do episódio final de The Morning Show, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Destaques incluem o aguardado retorno de Palm Royale para sua segunda temporada e o documentário premiado Embaixo da Luz de Neon, que conta a história comovente de duas poetas enfrentando um diagnóstico de câncer.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Apple TV em novembro de 2025?

Séries que entram na Apple TV em novembro de 2025

Pluribus | 07/11/2025

| 07/11/2025 Palm Royale: Temporada 2 | 12/11/2025

| 12/11/2025 The Morning Show: Temporada 4 (final) | 19/11/2025

| 19/11/2025 WondLa - A Trilogia: Temporada 3 | 26/11/2025

| 26/11/2025 Planeta Pré-Histórico: Era do Gelo | 26/11/2025

Filmes que entram na Apple TV em novembro de 2025

Embaixo da Luz de Neon | 14/11/2025

| 14/11/2025 Plano em Família 2 | 21/11/2025

Conteúdo Infantil e Família

Charlie Brown e o Dia de Ação de Graças | 15/11/2025 - 16/11/2025

Documentários