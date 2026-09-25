Influenciadora investe R$ 2 mi em marca de alimentos e lança talk show

A audiência de cerca de 10 milhões de seguidores construída por Yasmin Castilho nas redes sociais começa a ganhar novas frentes de negócio. Natural de Joinville, a influenciadora está lançando um talk show e investiu, em sociedade com Lucas Castro, cerca de R$ 2 milhões na criação da YASY, marca de alimentos com operação e produção em Curitiba.

O movimento amplia a atuação de Yasmin para além dos conteúdos publicados no Instagram, TikTok e YouTube e segue um caminho cada vez mais explorado por grandes criadores digitais: transformar comunidades construídas nas redes em produtos, marcas e propriedades próprias de mídia.

Um dos novos projetos é o LUCAAAS! Talk Show, batizado a partir do “Lucaaas!”, expressão que se popularizou nas brincadeiras da influenciadora com o marido e que, segundo os responsáveis pelo projeto, já ultrapassou 100 milhões de visualizações.

No programa, Yasmin assume o papel de entrevistadora. Entre os primeiros convidados estão Lucas Provesi, Lucas Rangel e Dani Choma, em conversas sobre negócios, criação de conteúdo, tecnologia, maternidade, família, comportamento e humor.

Somados, os perfis de Yasmin e dos primeiros participantes do programa alcançam mais de 74 milhões de seguidores no Instagram, TikTok e YouTube.

A estratégia prevê que as entrevistas sejam publicadas em formato completo e, posteriormente, desdobradas em cortes e conteúdos menores para circulação nas redes sociais.

“Eu sempre gostei muito de conversar e de conhecer as histórias das pessoas. O talk show é uma oportunidade de levar isso para uma conversa mais longa, conhecer outras histórias e também mostrar um lado dos convidados que talvez as pessoas ainda não tenham visto”, afirma Yasmin.

Da audiência para marca própria

A aposta empresarial mais relevante, porém, está fora das telas. Yasmin tornou-se sócia de Lucas Castro, fundador da Dr. Peanut, na criação da YASY, marca própria de alimentos. Os sócios investiram inicialmente cerca de R$ 2 milhões no desenvolvimento dos produtos, construção da marca e estruturação da operação.

A empresa tem sua estrutura empresarial em Curitiba, onde também estão concentradas a produção e a operação do novo negócio.

Castro atua no segmento desde 2017, quando criou a Dr. Peanut a partir de uma receita de pasta de amendoim. A empresa posteriormente passou a contar com operação industrial própria na capital paranaense.Na YASY, a proposta é unir alimentos, conteúdo e comunidade em torno do conceito de health indulgence, ou indulgência saudável.

O primeiro produto é uma linha de pipocas em lata, lançada inicialmente em dois sabores: caramelo com flor de sal, sem adição de açúcar, e chocolate belga.

A categoria, no entanto, é apenas a porta de entrada. O planejamento prevê ampliar gradualmente o portfólio para outros tipos de alimentos e ocasiões de consumo.

A operação começa pelo e-commerce próprio, utilizado como canal inicial para validar produtos e comportamento de consumo antes de uma expansão para outros formatos de varejo.

A estratégia também tenta reduzir a dependência exclusiva da imagem da influenciadora. A intenção dos sócios é construir uma empresa capaz de desenvolver identidade, produtos e consumidores próprios, ainda que a comunidade de Yasmin funcione como principal ponto de partida.

O movimento acontece enquanto criadores digitais procuram novas formas de monetizar audiências que, até poucos anos atrás, dependiam principalmente de publicidade, campanhas e contratos com marcas.

No caso de Yasmin, as duas iniciativas seguem caminhos diferentes, mas partem do mesmo ativo. De um lado, o LUCAAAS! amplia a produção para conteúdos de maior duração. De outro, a YASY tenta converter alcance digital em um negócio de produtos físicos.

“A gente vive em um momento em que tudo é muito rápido, mas uma conversa boa ainda prende a atenção. Eu queria criar um espaço para ouvir histórias com mais calma, sem perder o meu jeito, e ao mesmo tempo fazer com que esses momentos continuem nas redes. Uma coisa alimenta a outra”, diz Yasmin.

Com os novos projetos, a catarinense passa de protagonista dos próprios conteúdos também a entrevistadora e empresária, buscando transformar alcance digital em negócios capazes de crescer para além de uma publicação ou campanha nas redes.