Jay-Z será atração do show do intervalo do Super Bowl 2027

O rapper Jay-Z será uma das atrações do show do intervalo do Super Bowl LXI, marcado para 14 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela NFL nesta segunda-feira, 26. Ainda não foi confirmado se o artista será o único nome da apresentação.

A edição de 2027 será realizada no SoFi Stadium, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles. A empresa de entretenimento do rapper, a Roc Nation, é responsável pela produção do show do intervalo desde 2020 e participa da escolha dos artistas que se apresentam no evento.

Em comunicado conjunto, o comissário da NFL, Roger Goodell, afirmou que desejava ver Jay-Z no palco desde o início da parceria com a Roc Nation.

“Quando chegamos ao primeiro acordo com a Roc Nation para produzir o show, eu tinha apenas um pedido: que Jay-Z subisse ao palco um dia, quando sentisse que era o momento certo”, disse Goodell.

Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Shawn Carter, afirmou que a apresentação representa a continuidade de uma trajetória de três décadas na música. “Dos tempos de Reasonable Doubt até subir ao palco do intervalo do Super Bowl, esta tem sido uma jornada”, declarou.

O anúncio ocorre após o rapper realizar dois shows no SoFi Stadium no último fim de semana, como parte de uma turnê que celebra os 30 anos de seu álbum de estreia, Reasonable Doubt, lançado em 1996.

Parceria com a NFL

A relação de Jay-Z com a liga de futebol americano começou em 2019, quando a Roc Nation firmou uma parceria com a NFL para atuar na estratégia de entretenimento musical e colaborar com iniciativas de impacto social da organização.

Desde então, a empresa participou da produção dos shows do intervalo do Super Bowl, que receberam artistas como Jennifer Lopez, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar e Bad Bunny.

A apresentação de 2027 marcará a primeira vez que Jay-Z se apresenta no show do intervalo do Super Bowl. O rapper já havia recusado convites anteriores para comandar o espetáculo, criticando o processo de seleção de artistas adotado pela liga.

A expectativa em torno do show também envolve possíveis participações especiais. Durante apresentações recentes, Jay-Z dividiu o palco com nomes como John Legend, DJ Khaled, Dr. Dre e Snoop Dogg. Sua esposa, a cantora Beyoncé, também já se apresentou no intervalo do Super Bowl.