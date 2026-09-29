Estreia da NFL no Rio de Janeiro atrai torcedores de 67 países e quebra recorde de público no Rio

Resumo: Além dos brasileiros, os países que mais compraram ingressos foram Estados Unidos, México, Reino Unido e Argentina, demonstrando o alcance global da liga. Segundo especialistas, o crescimento da NFL no Brasil indica que o interesse pela modalidade já se consolidou no país.

A estreia da NFL no Rio de Janeiro consolidou-se como um fenómeno de alcance internacional ao registar a venda de bilhetes para adeptos de 67 países diferentes. Realizado no Estádio do Maracanã, o NFL Rio Game 2026 reuniu um público de 72.972 espetadores para acompanhar o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Com este volume de público, o evento estabeleceu o novo recorde de assistência em eventos desportivos no país no corrente ano, superando as expectativas da liga de futebol americano fora dos Estados Unidos.

O interesse global pela partida movimentou a procura em todos os continentes, atraindo compradores desde a América Central e a Europa até à África, Ásia e Oceania. Excluindo o Brasil, que liderou as estatísticas de aquisição, o ranking de nações com maior volume de bilhetes comercializados foi encabeçado pelos Estados Unidos, seguidos por México, Reino Unido e Argentina. O perfil do público também incluiu representantes das outras sedes oficiais dos Jogos Internacionais da NFL desta temporada, nomeadamente a Alemanha, a Espanha, a França e a Austrália.

“O crescimento da NFL no Brasil mostra que o mercado já ultrapassou a fase de curiosidade em torno da modalidade e já entrou em uma etapa de estabilidade. Ter ainda mais marcas envolvidas acompanha uma evolução também na demanda do público", comenta Joaquim Lo Prete, General Manager da ABSOLUT Sport no Brasil, agência de hospitalidade esportiva.

Estudo mapeia time dos brasileiros na liga norte-americana

No país, sete em cada dez dos fãs de futebol acompanham a NFL, pelo menos de vez em quando, e 50% já têm um time do coração na liga. Os dados são de estudo realizado pela plataforma FutebolCard, empresa que faz a gestão da venda de ingressos e de programas de sócio-torcedor no futebol brasileiro O universo da pesquisa considera 15 mil fãs de futebol, cadastrados na base de dados da empresa.

O levantamento contou com respostas por meio do envio de um quiz para 100 mil torcedores cadastrados na base de dados. Quem já tinha um time na NFL, poderia contar qual é e como vive essa paixão. Quem ainda não tinha, poderia descobrir qual time combina mais com o seu estilo. Desse total, 15% responderam.

Dentre as respostas coletadas, 75% do público diz acompanhar a NFL há mais de cinco anos, sendo que todos assistem aos jogos, 75% acompanham as notícias e cerca de 70% compram produtos oficiais. Além disso, 12% já foram a um jogo da NFL no exterior e 88% responderam que viajariam, com certeza, para assistir a uma partida. Outro dado de destaque é que mais de 40% investiriam acima de R$ 3 mil nessa experiência.

“O que os nossos dados mostram é que o torcedor de futebol também é torcedor da NFL. Quando fomos olhar para a nossa própria base, descobrimos um público que já acompanha a liga, tem suas franquias preferidas, consome produtos e está disposto a viajar para viver essa experiência. Isso abre uma oportunidade muito maior do que um único jogo no Maracanã”, destaca Robson Oliveira, presidente e sócio-fundador da FutebolCard.

O questionário também indicou os times da NFL preferidos pelos fãs de futebol. O resultado do ranking mostrou o Dallas Cowboys como o oitavo da liga norte-americana preferido entre os brasileiros, com 3,1%. No top 3, somando quase 70% da preferência, estão o New England Patriots (31,2%), Kansas City Chiefs (18,8%) e Miami Dolphins (18,8%).

Nos casos do New England Patriots e do Kansas City Chiefs (que já jogou no Brasil em 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo), descobriu-se que os dois são a principal porta de entrada do torcedor brasileiro na NFL, ao somarem 81% da preferência entre os fãs que fizeram o quiz para descobrir o seu próprio time na liga norte-americana.

Perguntas e Respostas