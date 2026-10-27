Freddy Krueger, Jason e Michael Myers: quem são os maiores vilões do terror?

O cinema de terror construiu uma galeria de vilões que atravessaram gerações e se tornaram referências da cultura pop. Freddy Krueger, Jason Voorhees e Michael Myers estão entre os nomes mais conhecidos, mas dividem esse espaço com outros assassinos, criaturas sobrenaturais e personagens que marcaram a história do gênero.

Presentes em franquias que ganharam sequências, reinicializações e adaptações, esses antagonistas ajudaram a consolidar o terror como um dos segmentos mais populares do cinema. Alguns surgiram há quase cinco décadas, enquanto outros conquistaram espaço a partir de propostas mais recentes.

Neste Halloween, confira quais são os 11 maiores vilões da história do cinema de terror:

Freddy Krueger, de 'A Hora do Pesadelo'

Criado por Wes Craven, Freddy Krueger apareceu pela primeira vez em "A Hora do Pesadelo", de 1984. Interpretado por Robert Englund na maior parte da franquia original, o personagem ficou conhecido pelo rosto queimado, pelo suéter listrado e pela luva equipada com lâminas. Sua principal característica é atacar as vítimas durante os sonhos, transformando o sono em uma ameaça.

O personagem também ganhou notoriedade pelo humor macabro e pelas provocações dirigidas às vítimas durante as perseguições. A franquia recebeu diversas continuações e uma série de televisão. Freddy ainda protagonizou o crossover "Freddy vs. Jason", lançado em 2003, que reuniu dois dos principais nomes do terror dos anos 1980.

Freddy Krueger: entre as obras de destaque, estão as sequências Pânico e A Hora do Pesadelo, que revelaram o personagem Freddie Krueger (Divulgação)

Jason Voorhees, de 'Sexta-Feira 13'

Jason Voorhees é o principal nome associado à franquia "Sexta-Feira 13", iniciada em 1980. O personagem ficou conhecido pela máscara de hóquei, pelo facão e pelas perseguições ambientadas principalmente nos arredores do acampamento Crystal Lake. Um detalhe da história costuma surpreender parte do público: Jason não é o assassino do primeiro filme, papel assumido por sua mãe, Pamela Voorhees.

Jason assume o protagonismo na sequência, lançada em 1981, enquanto a máscara de hóquei aparece pela primeira vez no terceiro longa, de 1982. Ao longo das continuações, ele se transformou em um dos assassinos mais reconhecidos do cinema, com presença também em jogos eletrônicos, produtos licenciados e referências em outras produções de terror.

Jason Voorhees (Reprodução / Peacock)

Michael Myers, de 'Halloween'

Michael Myers estreou em "Halloween: A Noite do Terror", de 1978, dirigido por John Carpenter. A trama apresenta o retorno do personagem à cidade de Haddonfield, onde ele passa a perseguir Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis. A máscara branca e o macacão escuro se tornaram marcas registradas do vilão.

O filme ajudou a estabelecer convenções do subgênero slasher, que coloca personagens em situações de perseguição e sobrevivência diante de assassinos. A franquia ganhou diversas continuações e passou por diferentes reformulações narrativas. Jamie Lee Curtis voltou a interpretar Laurie em uma nova trilogia, encerrada com "Halloween Ends", de 2022.

Michael Myers, de 'Halloween' (Reprodução /Netflix)

Ghostface, de 'Pânico'

A máscara de Ghostface é uma das imagens mais conhecidas do terror contemporâneo. O personagem surgiu em "Pânico", lançado em 1996 e dirigido por Wes Craven, em uma história que acompanha uma série de assassinatos em uma cidade norte-americana. Diferentemente de outros vilões famosos, Ghostface é uma identidade assumida por diferentes pessoas ao longo da franquia.

Essa característica permite que cada filme revele novos responsáveis pelos crimes, mantendo o mistério sobre quem está por trás da máscara. A série também ganhou destaque por brincar com as convenções do próprio gênero, com personagens que discutem regras comuns dos filmes de terror enquanto tentam sobreviver aos ataques.

Ghostface in Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream VI." (Pânico VI/ Paramount/Divulgação)

Leatherface, de 'O Massacre da Serra Elétrica'

Leatherface é o principal antagonista de "O Massacre da Serra Elétrica", filme de 1974 dirigido por Tobe Hooper. O personagem ficou conhecido pela máscara feita de pele humana e pelo uso de uma serra elétrica durante os ataques. Inspirada livremente em elementos associados ao criminoso Ed Gein, a produção acompanha um grupo de jovens que encontra uma família violenta durante uma viagem pelo interior do Texas.

O longa se tornou uma referência do terror por seu estilo cru e pela atmosfera de violência. Leatherface voltou a aparecer em diversas continuações, remakes e releituras, mantendo sua posição entre os vilões mais conhecidos do gênero.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface (Netflix/Youtube/Reprodução)

Chucky, de 'O Boneco Assassino'

Lançado em 1988, "O Boneco Assassino" apresentou Chucky, uma boneca que recebe a alma do assassino Charles Lee Ray por meio de um ritual de vodu. A partir daí, o brinquedo passa a perseguir Andy, um menino que acredita ter recebido um presente comum. O personagem conquistou espaço pela combinação de aparência infantil, violência e humor sombrio.

Sua popularidade deu origem a várias continuações, incluindo filmes que ampliaram a história de Chucky e de sua companheira, Tiffany. A franquia também chegou à televisão com a série "Chucky", lançada em 2021, que retomou personagens conhecidos e apresentou novos conflitos.

'Chucky, o Boneco Assassino' (Reprodução / Universal Pictures)

Pinhead, de 'Hellraiser'

Pinhead é um dos personagens centrais da franquia "Hellraiser", iniciada em 1987 com o filme dirigido por Clive Barker. O antagonista pertence aos Cenobitas, seres ligados a experiências extremas de prazer e sofrimento. Sua aparência, marcada por pinos metálicos cravados na cabeça, tornou-se uma das caracterizações mais singulares do terror.

A história começa com um artefato misterioso que abre caminho para uma dimensão habitada por essas criaturas. A franquia desenvolveu um universo próprio, com elementos de horror corporal e sobrenatural. Pinhead se tornou o principal símbolo da série, que recebeu diversas continuações e novas interpretações do personagem.

hellraiser (Reprodução)

Jigsaw, de 'Jogos Mortais'

John Kramer, conhecido como Jigsaw, é o responsável pelos jogos mortais da franquia iniciada em 2004. Interpretado principalmente por Tobin Bell, o personagem cria armadilhas nas quais suas vítimas precisam tomar decisões extremas para sobreviver. A série ganhou notoriedade pelas provas físicas e psicológicas impostas aos participantes.

A franquia também ficou marcada pela boneca Billy, usada para anunciar as regras dos jogos, e pelas reviravoltas que conectam os acontecimentos de diferentes filmes. "Jogos Mortais" expandiu sua narrativa por meio de continuações e prequels, transformando os enigmas e as armadilhas em elementos centrais de sua identidade.

Jigsaw, de 'Jogos Mortais' (Reprodução / Lionsgate)

Pennywise, de 'It: A Coisa'

Pennywise é a forma mais conhecida da criatura que aterroriza a cidade fictícia de Derry, no universo de "It: A Coisa", obra de Stephen King. O personagem ganhou uma adaptação cinematográfica em duas partes, lançadas em 2017 e 2019. Interpretado por Bill Skarsgård, o palhaço utiliza os medos das vítimas para persegui-las, com destaque para o grupo de crianças conhecido como Clube dos Otários.

A história combina terror sobrenatural com temas como amizade, infância e traumas. A aparência colorida do palhaço contrasta com a natureza ameaçadora da criatura. O sucesso dos filmes também levou ao desenvolvimento da série "IT: Bem-Vindos a Derry", que expande o universo da obra.

O palhaço Pennywise em "It - A Coisa" (Warner Bros. Pictures/Divulgação)

Hannibal Lecter, de 'O Silêncio dos Inocentes'

Hannibal Lecter ocupa um lugar de destaque entre os antagonistas do suspense e do terror psicológico. O personagem ganhou projeção mundial com "O Silêncio dos Inocentes", de 1991, no qual Anthony Hopkins interpretou o psiquiatra e assassino em uma atuação premiada com o Oscar. Na trama, a agente do FBI Clarice Starling busca a ajuda de Lecter para compreender o comportamento de outro criminoso.

A relação entre os dois se desenvolve por meio de conversas tensas, nas quais o médico demonstra inteligência e capacidade de manipulação. O personagem também apareceu em outros filmes e na série "Hannibal", protagonizada por Mads Mikkelsen. Sua trajetória ajudou a consolidar um modelo de antagonista que utiliza conhecimento psicológico e persuasão para exercer controle sobre as pessoas ao redor.

O Silêncio dos Inocentes

Norman Bates, de 'Psicose'

Norman Bates é o protagonista de "Psicose", clássico dirigido por Alfred Hitchcock e lançado em 1960. Administrador de um motel isolado, o personagem se envolve em uma história de assassinato que transformou o longa em uma das produções mais influentes do suspense cinematográfico. Interpretado por Anthony Perkins, Bates se tornou conhecido pela relação conturbada com a mãe e pelos segredos que cercam sua personalidade.

A sequência do chuveiro entrou para a história do cinema pela montagem e pela construção da tensão. O sucesso de "Psicose" gerou continuações, uma refilmagem e a série "Bates Motel", que explorou a juventude do personagem antes dos acontecimentos do filme original.